Mitchell Jr./Sr High School honor rolls for the third quarter

Superintendent’s honor roll (All A’s)
Seniors : Haley Blackstone, Bernadette Pieper, Kalem Jackson, Marjie Schmitt, Victor Palomo, Allison Cotant, Zane Blomenkamp.
Juniors : Hayden Umble, Greisyn Chaney, Lily Krahulik, Craig Lemoine, Caani Banks, LeAnna Shultz, Dionicia Rodriguez, Jacob Middledorf.
Sophomores: Kiera Stauffer, Emma Robbins.
Freshman: Ethan Thyne, Aimeé Morales, Evelyn Morales, Rylan Houk, Jonah Splichal, Addison Beebe, Alissa Hodsden, Sara Ciesielski, Samuel Bowlin, Elijah Rus, Sophia Pitts.
Eighth grade: Kaidyn Patterson, Ellison Paetow, Kate Pieper, Mattie Taylor, Jolee Schwery, Alexandra Galloway, Amelia Stoll, Lexee Marcoe, Caden Schledewitz, Kira Schwartzkopf, Colten Lemoine, Christian Ivey, Emma Hayward, Braelyn Christensen, Jake Meyer
Seventh grade: Asia Rus, Audree Carlson, Reese Sauer, Mason Middledorf, Maxen Dietrich, Klayten Thomas, David Fuss, Kreed Chaney.
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A Honor Roll (94.0 or higher)
Seniors: Jacqueline Bowles, Jazmine Golden, Macey Bosard, Kash Dietrick, Jacob Ewing, Tyler Keener, Aubree Branson, Lexi Schledewitz, Mariana Panduro, Marissa Cardona, Daniel Thomas, Tianna Debus, Elena Guzman, Makayla Suttles, Francisco Alvizar.
Juniors: Grace Martin, Tyler Jackson, Riley Murphy, Addison Lashley, Caitlyn Blackstone, Brennalyn Carlson, Easton Anderson, Olivia McEniry, Ryal Baldwin, Bailey Markowski.
Sophomores: Danika Bohl, Wyatt Carlson, Heidi Landreth, Toni McGinley, Cael Peters, Santiago Castillo, Makayla Jackson, Anna Cheek, Gabriella Anderson, Aubree Pankonin, Ashtyn Silverman, Ace Hobbs, Collin Ramirez.
Freshman: Frederick Sauer, Breya Docekal, Shirley Cotant, Isabella Hernandez, Haylee Jacobs, Landen Murphy, Preston Ramirez, Kaitlyn Keener, Ashton Keener, Emmett Carlson, Dorian Schanhols, Tegan Martin.
Eighth grade: Addison Bowlin, Terri Muir, Joseph Burford, Xavier Galloway, Kyle Komarek, Natalia Castillo, Jace Allen, Meiah Heimbouch, Jamison Duncan, Rheagan McDay, Maliah Red Bear, Laney Bohl, Macie Vallejo, Peyton Hopkins, Colton Margheim.
Seventh grade: Maegann Hawley, Adisyn Wetherington, Maleah Jackson, Madelyn Blackstone, Rio Williams, Memphis Erdman, Hadleigh Bolzer, Kapri Stover, Michael Plasencio Trevino, Thomas Esselstein, London Beck, Kayley Smith, Julie McBride, Marissa Weimer, Gavin Cheek, Kolbie Gluth, Rebeka Hawley, Mason Pitts, Norman Coley, Ximenah Garcia.
B Honor Roll (86-93%)
Seniors: Jadyn Wetherington, Ty Paetow, Carmelo Ayala, Kayce Florke, Angel Plasencio, Aniyah Lockman, Cylie Bellairs, Naomi Arroyo, Isaiah Rodriguez, Cooper McStay, Trinity Penn, Matthew Symonds, Brandon Buckley, Kendra Hrasky.
Juniors: Janay Wurdeman, Tucker Thomas, Lillian Golden, Braden Reisig, Ismael Garcia, Logan Rus, Jade Gibbons, Colton Buckley.
Sophomores: Jayse Marez, Lukah Schwery, Carter Reisig, Sullivan Johnson, Destiny Swartwood, Emily Esselstein, Kyliah Engledow, Bennett Lebruska.
Freshman: Desmonde Smith, Jackson Jenkins, Adriane Garza, William Pieper, Demetrius Gomez, Christian McDaniel, Kaden Hessler, Aiden Hoehn, Raymond Kanniard, Megan Madsen, Uzziah Voss, Zanizeah Chavez, Evan Hessler, Logan Markowski.
Eighth grade: Rory Hazzard, Cole Swenson, Avalon Gonzales-Medina, Waymond Banks, Leland Garfield, Wyatt Tayson, Micah Dittbenner Adrien Joey, Kirkland Garcia, Yovani Jimenez, Devante Castellaw, Clayton Shultz, Zane Keller, Jackson Adkins, Justin Missel, Brock Willmschen, Kallee Klein, Brayden Schneider.
Seventh grade: Haylee Naillon, Jessica Jacobson, Jorden McCarty, Wyatt Blomenkamp, Tate Hessler, Ayve Marez, Chloe Morrill, Maddison Dykes, Matthew Ciesielski, Uriel Jimenez, Kalup Beaman, Robert Nauenburg.