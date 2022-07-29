Mitchell Jr./Sr. Second Semester Honor Rolls

Students at Mitchell Jr./Sr. High School were recognized on Second Semester Honor Rolls.
Superintendent Honor Rolls — All A’s
Seniors: Marjie Schmitt, Kalem Jackson, Hayley Blackstone, Bernadette Pieper, Victor Palomo, Allison Cotant, Zane Blomenkamp, Jacqueline Bowles, Jacob Ewing.
Juniors: Hayden Umble, Greisyn Chaney, Lily Krahulik, Craig Lemoine, LeAnna Shultz, Jacob Middledorf, Dionicia Rodriguez.
Sophomores: Kiera Stauffer, Emma Robbins. Freshman: Aimeé Morales, Evelyn Morales, Ethan Thyne, Rylan Houk, Jonah Splichal, Samuel Bowlin, Addison Beebe, Sara Ciesielski, Alissa Hodsden, Breya Docekal, Sophia Pitts, Preston Ramirez.
Eighth grade: Kaidyn Patterson, Kate Pieper, Ellison Paetow, Mattie Taylor, Jolee Schwery, Caden Schledewitz, Alexandra Galloway, Amelia Stoll, Kira Schwartzkopf, Lexee Marcoe, Christian Ivey, Colten Lemoine, Jake Meyer, Joseph Burford.
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Seventh grade: Audree Carlson, Asia Rus, Mason Middledorf, Reese Sauer, Maxen Dietrich, Klayten Thomas, David Fuss, Kreed Chaney.
“A” Honor Roll (94.0 or higher)
Seniors: Macey Bosard, Tyler Keener, Ty Paetow, Lexi Schledewitz, Kash Dietrick, Daniel Thomas, Elena Guzman, Jazmine Golden, Aubree Branson, Mariana Panduro,Tianna Debus.
Juniors: Caani Banks, Riley Murphy, Tyler Jackson, Bailey Markowski, Addison Lashley, Grace Martin, Easton Anderson, Olivia McEniry, Caitlyn Blackstone, Brennalyn Carlson, Ryal Baldwin.
Sophomores: Danika Bohl, Wyatt Carlson, Gabriella Anderson, Santiago Castillo, Aubree Pankonin, Makayla Jackson, Anna Cheek, Ashtyn Silverman, Cael Peters, Ace Hobbs, Heidi Landreth, Jayse Marez, Toni McGinley, Destiny Swartwood, Collin Ramirez.
Freshman: Frederick Sauer,, Isabella Hernandez, Elijah Rus, Shirley Cotant, Haylee Jacobs, Landen Murphy, Kaitlyn Keener, Emmett Carlson, Ashton Keener, Dorian Schanhols, Tegan Martin.
Eighth Grade: Emma Hayward, Addison Bowlin, Christian Ivey, Terri Muir, Rheagan McDay, Braelyn Christensen, Xavier Galloway, Kyle Komarek, Meiah Heimbouch, Natalia Castillo, Jace Allen, Peyton Hopkins, Jamison Duncan, Maliah Red Bear, Laney Bohl, Macie Vallejo.
Seventh Grade: Maleah Jackson, Rio Williams, Adisyn Wetherington, Memphis Erdman, Hadleigh Bolzer, Maegann Hawley, Thomas Esselstein, Madelyn Blackstone, Kapri Stover, Julie McBride, Marissa Weimer, Kayley Smith, Michael Plasencio Trevino, London Beck, Mason Pitts, Kolbie Gluth, Ximenah Garcia, Norman Coley, Haylee Naillon, Rebeka Hawley, Gavin Cheek.
“B” Honor Roll (86-93%)
Seniors: Makayla Suttles, Kayce Florke, Jadyn Wetherington, Francisco Alvizar, Marissa Cardona, Isaiah Rodriguez, Cooper McStay, Carmelo Ayala, Brandon Buckley, Aniyah Lockman, Cylie Bellairs, Angel Plasencio, Trinity Penn, Matthew Symonds, Melissa McGinley, Joy Kanniard, Naomi Arroyo.
Juniors: Tucker Thomas, Janay Wurdeman, Braden Reisig, Lillian Golden, Ismael Garcia, Logan Rus, Bryce Hodsden, Jade Gibbons, Jayden Fritzler, Colton Buckley, Nathaniel Young, Ben Gibbons.
Sophomore: Destiny Swartwood, Emily Esselstein, Lukah Schwery, Sullivan Johnson, Carter Reisig, Bennett Lebruska, Kyliah Engledow, Wyatt Hayward Audrey Morris, Jeremiah Coley.
Freshman: Jackson Jenkins, Adriane Garza, Desmonde Smith, Demetrius Gomez, Zanizeah Chavez, Kaden Hessler, Christian McDaniel, William Pieper, Dorian Schanhols, Evan Hessler, Megan Madsen, Raymond Kanniard, Aiden Hoehn, Luke Wetherington, Logan Markowski, Uzziah Voss, Isidro Tarin.
Eighth Grade: Colton Margheim, Rory Hazzard, Avalon Gonzales-Medina, Cole Swenson, Lilly Pelster, Waymond Banks, Kirkland Garcia, Wyatt Tayson, Devante Castellaw, Kallee Klein, Yovani Jimenez, Justin Missel, Zane Keller, Blake Buckley, Clayton Shultz, Brayden Schneider, Leland Garfield, Adrien Joey, Jackson Adkins, Micah Dittbenner, Brock Willmschen.
Seventh Grade: Wyatt Blomenkamp, Jessica Jacobson Tate Hessler, Jorden McCarty, Ayve Marez, Chloe Morrill, Uriel Jimenez, Maddison Dykes, Kalup Beaman, Matthew Ciesielski, Robert Nauenburg.