WNCC announces fall 2021 President's and Dean's List

SCOTTSBLUFF, Neb. (Feb. 11, 2021) - Western Nebraska Community College is proud to announce that the following students were honored on the Fall 2021 President’s List (4.0 GPA) and Dean’s List (3.40-3.99 GPA).

Thirty-four students finished the semester with a 4.0 grade point average to make the President’s List, and 121 were honored on the Dean’s List.

PRESIDENT’S LIST (4.00 GPA)

Nebraska

Alliance - Angela M. Judge; Crawford - Karen Norton; Gering - Kathryn J. Blankenship, Macey C. Boggs, Allison Catherine Maschmeier, Mackenzie L. Schreiber; Hemingford - Dorthea L. Boerkircher; Lincoln - Alex Krause; McCook - Colin A. Giron; Scottsbluff - Angelica C. Anaya, Mireya J. Barraza, Albino F. Canales, Olivia Ann Hilyard, Shelbi D. Klingsporn, Kaia E. Larson, Ryan Lenhart; Sutherland - Phillip Todd Pearson.

Colorado

Aurora - Isabella T. Coffman; Byers - Caden T. Eymann; Fort Collins - Brian Bruxvoort, Shawn D. Garrett; Parker - Victoria A. Wharton; Rifle - Paul Gerardo Cerros-Rosales.

Wyoming

Pine Bluffs - Hyleigh C. Fornstrom, Scott J. Michaud; Sheridan - Quinn Aaron McCafferty; Torrington - Emma J. Johnson.

Other States and Countries

Oro Valley, Arizona - Bradley William Austin; Hayward, California - David R. Argamosa; Price, Utah - Emma S. Mortensen; Draper, Utah - Alexis Parker; Seoul, South Korea - Damin Kang; Abbotsford, British Columbia - Kathryn Audrey McMillan; Kincardine, Ontario - William Potter.

DEAN’S LIST (3.40 - 3.99 GPA)

Nebraska

Alliance - Lizbeth A. Carrillo, Triston Cochran, Joanne S. Gomez, Jared E. Gruber, Megan N. McLaughlin, Keaton Jon Morgan, Alexander M. Plog, Jacobi R. Stumpff, Garrett White; Bayard - Bridgette L. Leise, Trevor C. Reish; Bridgeport - Daniel G. Todd; Broken Bow - Jordan Lemburg; Chadron - Wendy Chasek, Eva Hare; Chappell - Charlene E. Amen; Dalton - Ethan Eckhardt, Peter J. Flamig, Alyson Holt; Dix - Kasandra Y. Stricklin; Gering - Chase L. Danielzuk, Michael O. Gifford, Levi William Gool, Tiffany N. Jones, David J. Karpf, Kaycee J. Schmidt, Hannah Vath, Lizeth Patricia Veliz Pelayo, Camilla A. Wegelin, Elli Winkler; Gibbon - Riley J. Gaudreault; Hastings - Denton Stark; Hemingford - James D. Jacobs; Holdrege - Eli L. Borden; Kimball - Chelsea D. Malson, Avery D. Wicker; Lincoln - Danielle R. Schick; Lyman - Storm M. Lossing; Minatare - Anna M. Loomis, Dario Rodriguez; Mitchell - Haleigh R. Crable, Deirdre A. McCalib, Mykinzee Jo Musfelt, John T. Plasencio; Morrill - Mickayla A. Burg, Paityn Dawn Homan; North Platte - Nicholas M. Miller; Palmyra - Valerie Gage; Ravenna - Kale R. Eilenstine; Sargent - Abaigeal E. O’Connor; Scottsbluff - Jerod J. Balthazor, Alexa M. Deam-Nein, Mariah G. Eichner, Allysa M. Eutsler, Lincoln J. Frank, Octavious J. Gonazalez, Tomi K. Hall, Salem P. Harsh, Sapphire Hill, Destany A. Hill, Skylar C. Howell, Maya Jolie Huirong Wilson, Madison Mae Johnston, Jackson W. Jones, Alyssa M. Liebich, Katelyn Loos, Keegan Brett Nation, Danielle C. Oliva, Shayane Poirot-Allard, Taliesin D. Reese, Jodeanna L. Richardson, Justin M. Rocha, Kirsten D. Saldivar, Gabriel C. Salinas, Guadalupe Sierra, Kinleigh M. Soule, Kayler R. Soule, Riley Hunter Strauch, Steffi Geline S. Tactacan, Jacob S. Thomas, Blake W. Wilson, Isabella G. Wright; Sidney - Nathan Dankers, Samuel Hasman, Ashlee K. Ringleman, Tara Schnell, Jessica M. Webb.

Colorado

Aurora - Zachary J. Meininger, Aaron J. Meininger, Bradley C. Morganegg; Bennett - Spencer Ohu; Boulder - Sephanie Lopez; Centennial - Emma L. Schweitzer; Elizabeth - Bailey Gray Blanchard; Fort Morgan - Noah J. Gettman; Loveland - Kaitlan M. Vanderhoff; Parker - Isabella Mumford; Swink - Baylie Krueger; Thornton - Andrea Jimenez; Wellington - Sergio Tarango.

Wyoming

Cheyenne - Bradly H. Candiracci; Torrington - Brooklyn H. Tucker.

Other States and Countries

Friendswood, Texas - Alessandra Meoni; Glenwood, Iowa - Christopher M. Haldeman; Moyers, Oklahoma - Joshua M. Jimenez; Rapid City, South Dakota - Ashley Nicole Meier; Spearfish, South Dakota - Brock J. Bacon; Springville, Utah - Morgan K. Dustin; Columbo, Brazil - Raquel De Souza Ferreira; Gracias, Honduras - Maria Lidia Garcia Martinez; Hawera, New Zealand - Isabelle Cook; Joinville, Brazil - Valeria Saturno; Markham, Ontario - Genet Mebratu; Rio De Janeiro, Brazil - Ana Caroline Matta Lopes; Rottofreno, Italy - Erica Fava; Seoul, South Korea - Yoon Sung Jun, Dahee Kang, Hyemin Lee, Jonghwa Lee; Victoria, British Columbia - Dawson Hurford.