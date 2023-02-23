Birthdays for the upcoming week beginning with February 23:
February 23: Charles Danbom, Natasha Keane, Michael Wickham, Chuck Petersen, Camron Thompson, Patrick Forrest
February 24: Morris Pipitt, Lydia Davis, Sophia Taylor, Rick Wobig, Charlotte Finley, Mindy Stites, Natasha Randolph
February 25: Teresa Clark, Angela Allen, Raleigh McKillip, Rene Welch, Tashina Prochazka, Karen Smith
February 26: Cash Koehn, Kristine (Benda) Sole, Jake Brandt, Brigit Harris, Todd Turek
February 27: Joanne Danbom, Travis Buskirk, Mikey Essay, Sonja Marie Lawson, Jim Keegan, Tanner Swanson
February 28: Alexander Lee Davies, Trace Armstrong, Matthew Maulik, Scott Hourigan, Aimee Minich, Adam Wickham
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February 29: Candace Wyland