Birthdays for the upcoming week
beginning with March 30:
March 30: Zoey Benda, Cheryl Armstrong, Kensley Ravert, Kyle Wade, April Delsing
March 31: Richard Stricker, Jr., Andrea McDonald, Marvin Lee Kosmicki, Brant Yardley, Josh Brandt, Stephanie Rolls, Darcy Hansen, David Armenta, April Hanson, Berkley Davies, Cash McKillip
April 1: Molly Turek, Hailey Wright, Dan Anderson, Kelsi Wacker
April 2: Katrina Folkerts, Kayla Marie Gaertig, Brookelynn Lee Warner, Lenni Johnson, AJ Bedient
April 3: Joseph Schekall, Alisa Humlick Hoadley, Spike Jordan, Desiree Hoffman, Makenzy Chancellor, Kasa Sherlock
April 4: Joni Jespersen, Barbara Yates, Randy Manion, Scott Lehl, Dana Sorensen, Melinda Cullan, Angela Eisenhart
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April 5: Beth Daugherty, Emily Hansen, Conner Smith, Kylie Allen