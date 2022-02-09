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February Birthdays
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February Birthdays

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February Birthdays

CELEBRATIONS

Birthdays for the month of February:

(If we have missed anyone don't hesitate to let us know.)

February 1: Brad Hansen, Brigette Blankenship

February 2: Ralph Hanson, William Eichberg, Sarah Marcek, Rob Andersen, Callie Folkert

February 3: Paul Danbom, B.J. Taylor, Brynn Buskirk, Elly Isom, Melanie Johnston

February 4: Craig Kumpf, William Meng, Jr., Susan Winten, Monte Joe Downare, Becci Thomas, Mary Wernke

February 5: Lee John Davies, Jaimee Cline, Reese Marie Armstrong, Ashlyn Gosnell

February 6: Mikayla Kumpf, Makayla Taylor, Madison Meek

February 7: Kimberly Benda, Staci Eichenlaub, Emma Bierman, Troy Stoike, Vanessa Riley

February 8: Kathy Gettert, Cyndi Henderson, Kiley Ann Walker, Leigh Yardley

February 9: Shay Bates Armstrong, Kevin Daugherty, Gary Gettert

February 10: Betsy Horstman, Drew Applegarth, Harper Gosnell

February 11: Doug Osler, Chad Buskirk, Penny Wickham, Peggy Sheldon

February 12: Dustin McConville, MaKenna Wortham, Tegan Straub, Bonnie Clark

February 13: Carolyn Annen, Theresa Danbom, Brad Haas, Jarrett Nevius, Avery Parkin, Loagen Meyer, Larry Haddix

February 14: Mike O’Connor, Amy Davies, Brian Wacker, Kathryn Schekall, Margaret Schekall, Marilyn Hucke, Irene Phillips

February 15: Marilyn Reed, Branson Dannar

February 16: Dan Smith, Braden Honstein, Camden Reed Yde

February 17: Dorothy Ray, Diana Smith, Monte Donare, Rebecca Thompson

February 18: Kyler Jason Clark, Conner Lee Swanson, Kurt Smith, Lonnie Perry, Arlee Phillips, Haley Buskirk

February 19: Kelli Horstman, Josh Dean, Kyle Olson, Karly Swanson, Emerson Brown

February 20: Hayley Clark, Alexys Hourigan, Dawson Engel

February 21: Destiny Hanson, Dylan Broad, Tori Sorensen, Tim Shirley, Lila Kuhn, Deacon Payne

February 22: Carter Buchheit, Ted Hillman, Lauren Garner

February 23: Charles Danbom, Natasha Keane, Michael Wickham, Chuck Petersen, Camron Thompson, Patrick Forrest

February 24: Lydia Davis, Sophia Taylor, Rick Wobig, Charlotte Finley, Mindy Stites, Natasha Randolph

February 25: Teresa Clark, Angela Allen, Raleigh McKillip, Rene Welch, Tashina Prochazka, Karen Smith

February 26: Cash Koehn, Kristine (Benda) Sole, Jake Brandt, Brigit Harris, Todd Turek

February 27: Joanne Danbom, Travis Buskirk, Mikey Essay, Sonja Marie Lawson, Jim Keegan, Tanner Swanson

February 28: Alexander Lee Davies, Trace Armstrong, Matthew Maulik, Scott Hourigan, Aimee Minich, Adam Wickham

Leap Year Birthday - February 29: Candace Wyland

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