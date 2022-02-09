February Birthdays

CELEBRATIONS
Birthdays for the month of February:
(If we have missed anyone don't hesitate to let us know.)
February 1: Brad Hansen, Brigette Blankenship
February 2: Ralph Hanson, William Eichberg, Sarah Marcek, Rob Andersen, Callie Folkert
February 3: Paul Danbom, B.J. Taylor, Brynn Buskirk, Elly Isom, Melanie Johnston
February 4: Craig Kumpf, William Meng, Jr., Susan Winten, Monte Joe Downare, Becci Thomas, Mary Wernke
February 5: Lee John Davies, Jaimee Cline, Reese Marie Armstrong, Ashlyn Gosnell
February 6: Mikayla Kumpf, Makayla Taylor, Madison Meek
February 7: Kimberly Benda, Staci Eichenlaub, Emma Bierman, Troy Stoike, Vanessa Riley
February 8: Kathy Gettert, Cyndi Henderson, Kiley Ann Walker, Leigh Yardley
February 9: Shay Bates Armstrong, Kevin Daugherty, Gary Gettert
February 10: Betsy Horstman, Drew Applegarth, Harper Gosnell
February 11: Doug Osler, Chad Buskirk, Penny Wickham, Peggy Sheldon
February 12: Dustin McConville, MaKenna Wortham, Tegan Straub, Bonnie Clark
February 13: Carolyn Annen, Theresa Danbom, Brad Haas, Jarrett Nevius, Avery Parkin, Loagen Meyer, Larry Haddix
February 14: Mike O’Connor, Amy Davies, Brian Wacker, Kathryn Schekall, Margaret Schekall, Marilyn Hucke, Irene Phillips
February 15: Marilyn Reed, Branson Dannar
February 16: Dan Smith, Braden Honstein, Camden Reed Yde
February 17: Dorothy Ray, Diana Smith, Monte Donare, Rebecca Thompson
February 18: Kyler Jason Clark, Conner Lee Swanson, Kurt Smith, Lonnie Perry, Arlee Phillips, Haley Buskirk
February 19: Kelli Horstman, Josh Dean, Kyle Olson, Karly Swanson, Emerson Brown
February 20: Hayley Clark, Alexys Hourigan, Dawson Engel
February 21: Destiny Hanson, Dylan Broad, Tori Sorensen, Tim Shirley, Lila Kuhn, Deacon Payne
February 22: Carter Buchheit, Ted Hillman, Lauren Garner
February 23: Charles Danbom, Natasha Keane, Michael Wickham, Chuck Petersen, Camron Thompson, Patrick Forrest
February 24: Lydia Davis, Sophia Taylor, Rick Wobig, Charlotte Finley, Mindy Stites, Natasha Randolph
February 25: Teresa Clark, Angela Allen, Raleigh McKillip, Rene Welch, Tashina Prochazka, Karen Smith
February 26: Cash Koehn, Kristine (Benda) Sole, Jake Brandt, Brigit Harris, Todd Turek
February 27: Joanne Danbom, Travis Buskirk, Mikey Essay, Sonja Marie Lawson, Jim Keegan, Tanner Swanson
February 28: Alexander Lee Davies, Trace Armstrong, Matthew Maulik, Scott Hourigan, Aimee Minich, Adam Wickham
Leap Year Birthday - February 29: Candace Wyland