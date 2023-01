State’s best to perform Jan. 30 at UNK Honor Band and Choral Clinic

KEARNEY – Students from 92 high schools in Nebraska will participate in the annual Honor Band and Choral Clinic hosted by the University of Nebraska at Kearney’s Department of Music, Theatre and Dance.

The Jan. 30 event includes 558 high school music students who will work with UNK faculty and guest instructors before performing two public concerts at UNK’s Health and Sports Center. The 5:30 p.m. performance will feature the UNK Wind Ensemble along with the festival and honor bands. The 7 p.m. concert will showcase the UNK Choraleers along with the treble, festival and honor choirs.

Tickets, which include admission to both concerts, are $3 and go on sale at 4:45 p.m. that day at the Health and Sports Center. Participants and preschool children are admitted at no cost.

Clinicians/conductors for the event are:

Honor Band – Duane Bierman, UNK professor of music and director of bands

Festival Band – Gary Davis, UNK professor emeritus

Treble Choir – John Petzet, UNK director of choirs

Festival Choir – Dale Ritter, Alma Public Schools music teacher

Honor Choir – Frank Eychaner, University of Texas Permian Basin professor of music and director of choral and vocal studies

The UNK Honor Band and Choral Clinic includes high school sophomores, juniors and seniors selected through auditions.

This year’s participants include:

SCHOOL NAME Adams Central Morgan Stoeger Ainsworth Breanna McLeod Ainsworth Breanna McLeod Ainsworth Chloe DeBusk Ainsworth Kaitlynn Inbody Ainsworth Kyla Pyle Ainsworth Makenna Pierce Alliance Ann Ryan Alliance Annaka Digmann Alliance Ariale Hindman Alliance Ayvrie Waldron Alliance Brexten Kimmel Alliance Daulton Mangas Alliance Kailie Stone Alliance Landyn Branstiter Alliance Matthew Moomey Anselmo-Merna Sadie Stewart Aquinas Catholic Elizabeth Roh Aquinas Catholic Isabel Grady Aquinas Catholic Lacie Hartman Aquinas Catholic Luke Reiter Aquinas Catholic Noah Grady Aquinas Catholic Tate Hain Arthur County Addison Bures Arthur County Jaedin Johns Arthur County Mary Worthing Arthur County Rylie Jageler Ashland-Greenwood Brooke Mills Ashland-Greenwood Elle Williams Ashland-Greenwood Katelyn Novak Axtell Jenna Marzolf Axtell Maxine Fickenscher Axtell Noah Bergstrom Battle Creek Ashlynn Rath Battle Creek Lana Tillman Battle Creek Taylynn Aldag Beatrice Abby Trantham Bishop Neumann Hallie Masek Bishop Neumann Julia Ingwesen Blue Hill Angel Runyan Blue Hill Aubrey Wharton Blue Hill Libby Macklin Blue Hill Mallory Mackin Blue Hill Michael Magill Boone Central Emma Lordemann Boone Central Madison Gompert Boone Central Makayla McGill Boone Central Myranda Nelson Boone Central Quinn Bittner Broken Bow Ali Morris Broken Bow Anna Chancellor Broken Bow Anna Russell Broken Bow AnnaBeth Fama Broken Bow Asher Jensen Broken Bow Bailey Motley Broken Bow Caslynn Schmidt Broken Bow Cassie Rafael Broken Bow Daniel Flint Broken Bow Emily Tucker Broken Bow Es Fowler Broken Bow Finn Denson Broken Bow Macy Doggett Broken Bow Maggie Smith Broken Bow Rachel Simmons Broken Bow Rylan Miller Centennial Ben Sams Centennial Kate Luebbe Centennial Micah Richters Centennial Rachel Garcia Central City Brandon Fye Central City Brielle Hamer Central City Emily Parlane Central City Emma Schuele Central City Katelynn Blomstedt Centura BreLeigh Smith Centura Brionna Lowe Centura Hailie Stutzman Centura Lonna Patrick Centura McKenzie O'Neill Centura Shandleah Arndt Centura Zoie Simons Cody-Kilgore Barbora Bilkova Cody-Kilgore Mikah Vander Wey Cody-Kilgore Rylie Sexson Columbus Jarrett Peabody Cozad Andrea Meester Cozad Kalika Schryer Cozad Larkyn Malcom Cozad Makenzie Smock Cozad Rachel Ewoldt Creek Valley Isaac Lindauer (Cello) Creek Valley Destiney Hathaway Creek Valley Ella Ningen Creek Valley Emily Marin Creek Valley Samantha Marin Crete Austin Krumme Crete Kiya Garrelts Crete Mary Blackledge Crete Noelle Osbahr Crete Sierra Bond Cross County Addison Linn Cross County Alyssa Renken Cross County Ava Cramer Cross County Elizabeth Rutherford Cross County Ellie Pinley Cross County Jacelyn Rutherford Cross County Katelyn Frazier Cross County Kylie Anderson Cross County Lilly Peterson Cross County Lorelei Schram Cross County Madalyn Johansen Cross County Revin Nyberg Cross County Saylar Osentowski Cross County Talon Carter Cross County Tony DeWitt Cross County Tyler Richardson David City Angel Carias David City Autumn Lindsley David City Ava Schlotfeld David City Cassidy Wieser David City Dominic Prothman David City Hailie Fuller David City Hayleigh Larsen David City Hunter Hlavac David City Joey Scribner David City Kathryn Reardon David City Tristan Schmit Doniphan-Trumbull Andy Schultz Doniphan-Trumbull Chase Groff Doniphan-Trumbull Codi Obermeier Doniphan-Trumbull Cori Wolfe Doniphan-Trumbull Johann Reiners Doniphan-Trumbull Kiera Gregg Doniphan-Trumbull Lacie Naden Doniphan-Trumbull Zac Burkey Doniphan-Trumbull Zac Kissinger Dundy County August Miller Elkhorn Valley Alexis Lind Elkhorn Valley Caydence Liester Elkhorn Valley Emma Qualset Elkhorn Valley Layce Brandt Elkhorn Valley Madison Parker Elkhorn Valley Merinee Vaughn Elkhorn Valley Paizlynn Glenn Elkhorn Valley Tristan Kahlloff Elm Creek Abrianna Purdy Elm Creek Anjolina Purdy Elm Creek Luke Warner Elm Creek Maranda Bowker Elm Creek Rylee Gutzwiller Emerson-Hubbard Charlie Doyle Exeter-Milligan Chase Vnoucek Exeter-Milligan Dravin Birkes Exeter-Milligan Liberty Johnson Exeter-Milligan Morgan White Falls City Gunner Lippold Falls City Ruby Nguyen Fillmore Central Adela West Fillmore Central Anna Janing Fillmore Central Ashtin Clark Fillmore Central Ava Tessman Fillmore Central Bret Dunker Fillmore Central Carson Asche Fillmore Central Markey Hinrichs Fillmore Central Nathan Schram Fillmore Central Wyatt Rayburn Franklin Sierra Bloos Friend Halona Wooten Friend Kylie Weber Friend Marlee Lloyd Gering Emily Coakley Gering Emily Hutton Gering Hannah Boyd Gering Lily Kadolph Gering Natalie Peterson Gering Samuel Martindale Gering Zephaniah Henderson Gibbon Brooklyn Slone Gothenburg Alec Winney Gothenburg Brianna Herfel Gothenburg Clair Vincent Gothenburg Grace Walker Gothenburg Jake Vance Gothenburg Lexi Johnson Gothenburg MIchon Franssen Gothenburg Molly Therrien Gothenburg Olivia Bonine Gothenburg Raegan Smith Gothenburg Sarah Sander Grand Island Alieka Matzner Grand Island Audra Rischling Grand Island Brennan Clark Grand Island Charles Phillips Grand Island Haven Buchta Grand Island Ivy Severin Grand Island Ryan Sodomka Hastings Blake Schiffbauer Hastings Justine Bierman Hershey Audrey Shutts Hershey Cruz Brooks Hershey Eryka Anderson Hershey Evelyn Lewis Hershey Jessica Edmonds Hershey Katie Abbott Hershey Kristyn Woolley Hitchcock County Bailey Hidy Hitchcock County Adriyana Kirkpatrick Hitchcock county Bailey League Hitchcock County Chayse Keith Hitchcock County Daelyn Mues Hitchcock County Peter Boyd Hitchcock County Timberly Solko Holdrege Alexis Gill Holdrege Alison Walker Holdrege Blake Harvey Holdrege Burgundy Baxter Holdrege Calvin Smith Holdrege Cole Bailey Holdrege Justin Golus Holdrege Kylie Burken Holdrege Maggie deFreese Homeschool Rachel Brhel Kearney Abigail Ramirez-Foust Kearney Aiyanna Frizane Kearney Alex Cross Kearney Alex Hasenauer Kearney Alissa Dunn Kearney Andrew Hartman Kearney Austin Knott Kearney Ayden Mitchell Kearney Braedon Parker Kearney Brodie McConville Kearney Brody Rouse Kearney Brylee Koubek Kearney Caleb Stauss Kearney Daphne Ziwoya Kearney Eamon Campbell Kearney Eliana Peterson Kearney Emma Jahn Kearney Ethan Sundberg Kearney Evan Fidler Kearney Fredrick Harbols Kearney Gabe Strop Kearney Gloria Littrell Kearney Grace Dolence Kearney Heidi Bailey Kearney Henry Stelling Kearney Ike Smith Kearney Isaac Wheeler Kearney Jakob Shaul Kearney Jessa Ellison Kearney Jochebed Tamar Lopez Kearney Jojo Ramnath Kearney Jordan Vitales Kearney Josie Steele Kearney Kaitlyn Bengtson Kearney Kathryn Knispel Kearney Katie Jurado Kearney Kayla Logan Kearney Keenan Bruce Kearney Kelli Hoff Kearney Kennedy Ritz Kearney Kenzie Proell Kearney Lily Hasbrouck Kearney Lorelei Thiele Kearney Lorena Luccarelli Kearney Mackenna Goeke Kearney Magdiel Lopez Kearney Maricela Crittenden Kearney Mary Emmerick Kearney Maxwell Mizner Kearney Molly Green Kearney Nathan Cole Kearney Nathan Hoss Kearney Samuel Rich Kearney Serenity Blecha Kearney Tabitha Sundberg Kearney Taylor Province Kearney Tori Carlson Kearney Willa LaClair Kearney Zuri Regalado Kearney Catholic Isabelle Kathol Kearney Catholic Juan Pablo Ramirez Estrada Kearney Catholic Lydia McKeon Kearney Catholic Nathaniel Hastings Kearney Catholic Talyn Ritchie Kenesaw Jaydn Jackman Kenesaw Leah Jaeger Lexington Adrianna Hendricks Lexington Alondra Arreaga Lexington Josue Lucas Lexington Katherine Martinez Lexington Laura Nuno Lexington Lilian Lopez Lexington Melanie Fuller Lexington Rachael Kearney Lexington Seth Rhea Lexington Tucker Knauss Lincoln Christian Alayna Bailey Lincoln Christian Elizabeth Heeren Lincoln Christian Ella Studley Lincoln Christian Evyn Shafer Lincoln Christian Sarah Stepp Lincoln Christian Tatum Paulsen Lincoln Christian Taylor Nass Lincoln Christian Zoe Moore Lincoln East Kalleigh Champane Malcolm Hunter Myers Malcolm Kaleb Boyce Malcolm Rachel Lannin Malcolm Tyler Thieman Maxwell Levi Huffman McCook Abbey Diaz McCook Addyson Snyder McCook Alexis Hanson McCook Alexis Quint McCook Asher Long McCook Bree Donohue McCook Chevy Wittmann McCook Clara Henning McCook Cora Bogardus McCook Gracelyn Wiemers McCook Hailey Bridgmon McCook Jessica Pochop McCook Kaedi Hegwood McCook Katrine Bogardus McCook Lacey Rouse McCook Lucy Weber McCook Malia Hilker McCook Mykuh Hanson McCook Paige Wolcott McCook Sabrina Vrbas McCook Sienna Dutton McCook Sierra Eschliman McCook Sophia Jones Mead Addison O'Brien Mead Austin Keeler Mead Benjamin Barr Mead Samuel Springbett Mead Trevor Ellison Minden Evan Porter Minden Bailey Eckhardt Minden Jordan McKeon Minden Kaitlyn Vahl Minden Sara Shirley Minden Trinity Petty Mitchell Anna Cheek Mitchell Brennalyn Carlson Mitchell Breya Docekal Mitchell Jayse Marez Mitchell Landen Murphy Mitchell Toni McGinley Morrill Cecilia Barron Morrill Camryn Chapman Morrill Elizabeth Henderson Morrill LuzMarie Gomez Nebraska Christian Amy Springer Nebraska Christian Adam Carlson Nebraska Christian Alyssa Springer Nebraska Christian Amanda Carlson Nebraska Christian Amanda Needham Nebraska Christian Caitin Chiles Nebraska Christian Chelsey Myers Nebraska Christian Kylie Merchant Nebraska Christian Rachel Hale Nebraska Christian Rachel Rathjen Nebraska Christian Sophie Swanson Nebraska Christian Tug Burdett Newman Grove Carmen Montoya Norris Grayson Palermo Norris Maesa Neal Norris Morissa Kisling North Platte Sierra Cain North Platte Brealyn Byrns North Platte Brena Melton North Platte Jenessa Arnold North Platte Phinehas Wiezorek North Platte St. Patricks Andrew Brosius North Platte St. Patricks Dakota Guthrie Grand Island Northwest Ben Folkers Grand Island Northwest Brady Kool O'Neill Aliyha Anderson O'Neill Elly Stearns O'Neill Jose Trejo O'Neill Kyle Stearns O'Neill Mikah Raymond O'Neill Rachel Hupp O'Neill Reagan Roessler O'Neill Tessa Hebert O'Neill Travis Cooper O'Neill Winnie Huber Overton Caleb Elfgren Overton Darci Liehs Palmyra Andrew Moyer Parkview Christian Bailey Alt Parkview Christian Leandro Claffone Pierce Braxtynne Emerson Pierce Kaylee Steffen Pierce Tate Reinke Pierce Travis Emory Pierce Trayton Christiansen Plainview Weston Hoffman Plainview Jordan Mosel Plainview Kyler Mosel Plainview Leighton Medina Plainview Marlena Curtiss Plainview Sean Taylor Plattsmouth Andrew Hipsher Ravenna Kaia Johnson Ravenna Marieane Cruz Ravenna Samantha Bursaw Sandy Creek Leiah Mueller Sandy Creek McKenzie Petr Sandy Creek Sean Heaton Schuyler Alexander Aldana Schuyler Barbara Osborn Schuyler Emireth Santizo Schuyler Erika Quezada Schuyler Fredy Vazquez Schuyler Gina Alba Schuyler Joel Medina Schuyler Josue Fuentes Schuyler Michael Arriaza Schuyler Omar Barrios Schuyler Thayli Corona Schuyler Vincent Wegner Seward Andres Lopez Seward Audrey Dobesh Seward Domenic Artigas Seward Eli Adams Seward Ellen Klintworth Seward Emily Bujarski Seward Emma Lowther Seward Grace Roberts Seward Hannah Bierbaum Seward Hannah Peetz Seward Jenna Blersch Seward Julya Metschke Seward Karnie Gottschalk Seward Maya Hubach Seward Nicole Kenney Seward Sjoen Munk Seward Sophia Matthias Seward Taylor Hostert Seward Xander Foulk Shelton Lane Demilt Shickley Malinda Kamler Southern Valley Alexander Skinner Southern Valley Alma Barrera Southern Valley Alyson Adams Southern Valley Brianna Jorgenson Southern Valley Gracie Chavez Southern Valley Haly Jordan Southwest Austin Thompson Southwest Anastasia Gallegos Southwest Brianna Rae Southwest Genevieve Hildebrand Southwest Haylee Thomas Spalding Academy Dartagnan Seamann Spalding Academy Patrick Murphy St. Edward Grace Tibor St. Edward Izabelle Zurovski St. Paul Addison Brown St. Paul Aliyah Eacker St. Paul Audrey Anderson St. Paul Hoss Clark St. Paul Isaac Hagen St. Paul Kaleb Baker St. Paul Kassidy Hymer St. Paul Lauren Sladek St. Paul Max Hueftle St. Paul Shane Kosmicki St. Paul Sidney Garwych Stanton Abagelle Kuester Stanton Aubrey Kment Stanton Audra Melcher Stanton Bradyn Dickey Stanton Emalee Hilbers Stanton Esther Hogrefe Stanton Janae Hadcock Stanton Kennedie Gartner Stanton Reagan Benson Stanton Ren Brown Sumner-Eddyville-Miller Bryn Eggleston Sumner-Eddyville-Miller Ebony Owens Sumner-Eddyville-Miller Mikayla Schroeder Sumner-Eddyville-Miller Rachel Lambert Superior Ashleigh Primus Superior Brooklynn Grabast Superior Dereck Kirchhoff Superior Faith Artega Superior Kyalin Fullerton Superior Neah McMeen Superior Parker Littrell Sutton Kylie Schroetlin Sutton Aidan Jones Sutton Carson Mau Sutton Chloe Bergen Sutton Claydon Claus Sutton Grace Schmer Sutton Ingelise Andersen Sutton Jake Hinrichs Sutton Jesse Bergen Sutton Madison White Sutton Madylinn Bautista Sutton Marlie Drudik Sutton Owen Schelkopf Sutton Rosemary Reyes Valentine Grant Springer Valentine Grace Maunu Valentine Kadon Wenig Valentine Marybelle Ward Valentine Nathan Perrett Valentine Neeley Cronin Valentine Titus Maunu Wallace Jesus Gomes Wallace Booker Lehman Wallace Ryleigh Hanson Wauneta-Palisade Alexa Aguilar Wauneta-Palisade Alley Fisher Wauneta-Palisade Hailea Baker West Point-Beemer Aiden J Smith West Point-Beemer Katelyn Wermers West Point-Beemer Molly Winn West Point-Beemer Nicole Parker Winside Elayna Hoskinson Winside Reagan Strong Wisner-Pilger Alexia Martin Wisner-Pilger Ashlynn Lauck Wisner-Pilger Brittney Uhing Wisner-Pilger Brynn Oswald Wisner-Pilger Camerynn Marx Wisner-Pilger Izzy Manning Wisner-Pilger Jocelyn Russman Wisner-Pilger Jose Ramirez Wisner-Pilger Laura Ramirez-Torres Wisner-Pilger Lillian Leathers Wisner-Pilger Mariah Andersen Wisner-Pilger McKenna Slonecker Wisner-Pilger Mitchell Siebrandt Wisner-Pilger Olivia Keller Wisner-Pilger Owen Heller Wisner-Pilger Trey Stewart Wood River Alex DeKay Wood River Ana Segura Rochin Wood River Avery Short Wood River Claudia Vargas York Allie Colburn York Charles Van Gomple York Dawson Schwarz York Ellie Gartner York Ethan Montgomery York Hattie Chavanu York Lael Schwarz York Leah Davis York Madi Miller York MaKenna Dowty Yutan Skylar Crews