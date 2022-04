Bobcats Track and Field teams compete at meets in Mitchell, Chadron, Bayard and Chappell

It has been a busy couple of weeks for the Hemingford Track and Field Teams. They were set to compete in the Western Trails Conference Meet this Thursday in Morrill however, that meet was rescheduled due to inclement weather for Tuesday, April 19 starting at 9 a.m.

The team has had a busy, yet successful, season so far with many achieving personal records. The weather has not been so nice to them though with most meets being cold and windy.

This past Saturday, the team traveled to Mitchell for the Mitchell Invitational meet.

Mitchell Invite results for the Hemingford High School Track and Field Team for Saturday, April 9:

100 Meters Varsity - Finals

21. Cody Rathjen 12.70a

29. Nathan Randolph 14.23a PR

200 Meters Varsity - Finals

17. Cody Rathjen 27.02a

24. Nathan Randolph 30.22a PR

400 Meters Varsity - Finals

17. Cody Rathjen 1:03.42a

800 Meters Varsity - Finals

11. Aiden Benda 2:32.44a

1600 Meters Varsity - Finals

11. Aiden Benda 5:53.74a PR

13. Boady Hunter 5:57.03a PR

3200 Meters Varsity - Finals

5. Zane Hinman 12:11.18a PR

6. Boady Hunter 12:15.11a PR

110m Hurdles - 39" Varsity - Finals

8. Gavin Bell 19.35a

300m Hurdles - 36" Varsity - Finals

9. Gavin Bell 48.28a

Pole Vault Varsity - Finals

12. Nathan Randolph 6' 6 PR

Long Jump Varsity - Finals

16. Gavin Bell 16' 7 PR

25. Cody Rathjen 13' 3.75

100 Meters Varsity - Finals

8. Elizabeth Mayer 13.72a PR

12. Aurora Hinman 14.10a PR

27. Breana Specht 15.58a

200 Meters Varsity - Finals

4. Elizabeth Mayer 28.08a PR

400 Meters Varsity - Finals

14. Elizabeth Mayer 1:08.89a PR

26. Breana Specht 1:30.87a

800 Meters Varsity - Finals

9. Carlye Kresl 2:47.50a PR

10. Destiny Hanson 2:48.54a

1600 Meters Varsity - Finals

6. Carlye Kresl 6:15.09a PR

9. Destiny Hanson 6:33.50a PR

100m Hurdles - 33" Varsity - Finals

11. Aurora Hinman 19.02a

300m Hurdles - 30" Varsity - Finals

11. Aurora Hinman 56.81a

Shot Put - 4kg Varsity - Finals

18. Kyra Jespersen 25' 7

23. Isabell Gomez 24' 1.5

Discus - 1kg Varsity - Finals

5. Isabell Gomez 86' 10 PR

25. Kyra Jespersen 68' 9

Long Jump Varsity - Finals

11. Aurora Hinman 13' 11.5 PR

12. Destiny Hanson 13' 10.25

25. Breana Specht 11' 5.5

The Hemingford Junior High Track and Field Team traveled to Chadron for the Junior High Invite on Saturday, April 9.

Hemingford JH Track and Field results from Chadron Meet:

100 Meters

4. Tayten Haas 12.31 PR

Ryan Ragsdale 13.3 PR

Lucas Sulzbach 14.20 PR

Micah Woodbeck 14.24 PR

Terrell Ramos 15.12 PR

Parker Wright 16.12 PR

Jacob Garner 16.40 PR

Wyatt Planansky 16.56 PR

200 Meters

Ryan Ragsdale 27.81 PR

6. Lucas Sulzbach 29.00 PR

Micah Woodbeck 29.50 PR

Cody Penaluna 30.3 PR

Talon Payne 31.6 PR

Terrell Ramos 32.30 PR

Wyatt Planansky 38.40 PR

400 Meter

1. 8 Tayten Haas 58.60 PR

Ryan Ragsdale 1:07.20 PR

Orin Wilkins 1:10.80 PR

Carson Haas 1:16.20 PR

Seth Dillard 1:25.50 PR

Wyatt Planansky 1:28.00 PR

400 Meters - Relay Split

Cody Penaluna 1:14 PR

Austin Benda 1:17 PR

Anthony Haas 1:18 PR

Carson Haas 1:20 PR

Grayson Hunter 1:21 PR

Keirith Yale 1:24 PR

Seth Dillard 1:29 PR

Alexander Hawkins 1:29 PR

800 Meters

Austin Benda 3:01.50 PR

Orin Wilkins 3:03 PR

Gattlen Bell 3:03.00 PR

Owen Plog 3:16 PR

Keirith Yale 3:16 PR

Seth Dillard 3:52.00 SR

1600 Meters

Austin Benda 6:33 PR

Carson Haas 6:37 PR

Owen Plog 7:13 PR

Keirith Yale 7:20 PR

Grayson Hunter 7:30 PR

Alexander Hawkins 7:55 PR

100m Hurdles

4. Dyson Fritzler 20.80 PR

6. Jacob Garner 21.80 PR

Anthony Haas 21.90 PR

200m Hurdles

4. Dyson Fritzler 36.21 PR

Anthony Haas 37.70 PR

Jacob Garner 41.50 PR

4x100m Relay

6. Talon Payne, Ryan Ragsdale, Micah Woodbeck, Orin Wilkins - 57.06

6. Anthony Haas, Lucas Sulzbach, Dyson Fritzler, Terrell Ramos - 1:01.58

Carson Haas, Jacob Garner, Gattlen Bell, Wyatt Planansky - 1:07.68

Daniel Kluver Jr., Parker Wright, Cody Penaluna, Alexander Hawkins - 1:09.89

4x400m Relay

5. Carson Haas, Grayson Hunter, Austin Benda, Anthony Haas - 5:16.70

Cody Penaluna, Keirith Yale, Alexander Hawkins, Seth Dillard - 5:37.82

Shot Put

2. 8 Owen Plog 35-04.00 PR

Talon Payne 29-06.00 PR

Gattlen Bell 26-06.00 PR

Parker Wright 25-09.00 PR

Grayson Hunter 23-03.50 PR

Cody Penaluna 23-02.00 PR

Discus

3. 8 Owen Plog 102-03 PR

4. 8 Tayten Haas 97-00 PR

Talon Payne 80-07 PR

Daniel Kluver Jr. 70-00 PR

Gattlen Bell 56-05 PR

Grayson Hunter 55-01 PR

High Jump

4. Orin Wilkins 5-00.50 PR

Long Jump

6. Tayten Haas 14-06.00 SR

Dyson Fritzler 12-10.50 PR

Triple Jump

Lucas Sulzbach 28-01.50 PR

Micah Woodbeck 27-00.00 PR

Terrell Ramos 21-10.50 PR

100 Meters

5. Bethany Kresl 14.40 PR

Elizabeth Sorensen 15.63 PR

200 Meters

Kylie Kumpf 31.64 PR

Bethany Kresl 32.80 PR

Elizabeth Sorensen 33.75 PR

400 Meters

4. Kylie Kumpf 1:16.00 PR

400 Meters - Relay Split

Dakota Horstman 1:09 PR

Kylie Kumpf 1:18 PR

Bethany Kresl 1:19 PR

Elizabeth Sorensen 1:23 PR

800 Meters

2. Dakota Horstman 2:50.60 SR

Karly Ragsdale 3:49.00 PR

1600 Meters

3. Dakota Horstman 6:08.50 PR

Karly Ragsdale 8:17.00 PR

4x400m Relay

5. Bethany Kresl, Elizabeth Sorensen, Kylie Kumpf, Dakota Horstman - 5:11.00

Shot Put

1. Bailey Sellman 27-04.00 PR

4. Emma Hitchcock 21-11.00 PR

Taylor Swanson 19-09.00 PR

Discus

Bailey Sellman 61-11 PR

Taylor Swanson 36-11 PR

Emma Hitchcock 33-06 PR

Long Jump

Elizabeth Sorensen 10-09.00 SR

Bethany Kresl 10-06.25 PR

The Hemingford High School Track and Field Team competed in Chappell at the Creek Valley Tri-State Meet on Tuesday, April 5.

Hemingford High School results from Chappell:

100 Meters Varsity - Prelims

15. Cody Rathjen 13.25a

30. Nathan Randolph 15.27a

200 Meters Varsity - Prelims

19. Cody Rathjen 28.95a

400 Meters Varsity - Finals

17. Cody Rathjen 1:03.71a

1600 Meters Varsity - Finals

- Aiden Benda 5:47 PR

- Boady Hunter 5:52 PR

3200 Meters Varsity - Finals

3. Zane Hinman 12:12.93a PR

4. Boady Hunter 12:15.94a PR

Long Jump Varsity - Finals

8. Cody Rathjen 15-09.00 PR

100 Meters Varsity - Finals

1. Elizabeth Mayer 13.78a

100 Meters Varsity - Prelims

1. Elizabeth Mayer 14.10a

13. Breana Specht 15.74a

16. Lauren Garner 16.09a

200 Meters Varsity - Finals

4. Elizabeth Mayer 30.06a

5. Catherine Bryner 30.09a

7. Destiny Hanson 31.62a

200 Meters Varsity - Prelims

3. Elizabeth Mayer 29.74a

4. Catherine Bryner 30.33a

7. Destiny Hanson 31.39a

400 Meters Varsity - Finals

10. Lauren Garner 1:15.38a

13. Breana Specht 1:33.34a

800 Meters Varsity - Finals

1. Destiny Hanson 2:47.12a

3. Carlye Kresl 2:52.80a PR

3200 Meters Varsity - Finals

2. Carlye Kresl 13:15.88a PR

100m Hurdles - 33" Varsity - Finals

4. Aurora Hinman 18.89a

8. Brookelynn Warner 19.54a

100m Hurdles - 33" Varsity - Prelims

5. Aurora Hinman 18.73a PR

8. Brookelynn Warner 19.63a

300m Hurdles - 30" Varsity - Finals

5. Aurora Hinman 55.29a

9. Brookelynn Warner 58.72a SR

4x400 Relay Varsity - Finals

1. Elizabeth Mayer, Destiny Hanson, Aurora Hinman, Catherine Bryner 4:41.87a

Shot Put - 4kg Varsity - Finals

6. Kyra Jespersen 28-00.50

8. Isabell Gomez 26-03.00 SR

Discus - 1kg Varsity - Finals

15. Isabell Gomez 62-11

17. Kyra Jespersen 61-05

Pole Vault Varsity - Finals

1. Catherine Bryner 8-06.00

3. Brookelynn Warner 6-06.00

Long Jump Varsity - Finals

5. Destiny Hanson 13-08.00

15. Breana Specht 11-09.00 SR

The Hemingford Bobcat Track and Field Team competed in the Bayard Invitational CD Track and Field Meet on Saturday, April 2. Hemingford was among the 18 teams that travelled to compete.

Here are the Bobcat results from Bayard:

100 Meters Varsity - Prelims

13. Cody Rathjen 12.67a PR

37. Nathan Randolph 14.47a PR

200 Meters Varsity - Prelims

19. Cody Rathjen 26.51a PR

35. Nathan Randolph 31.44a

400 Meters Varsity - Finals

16. Cody Rathjen 1:00.82a PR

800 Meters Varsity - Finals

13. Aiden Benda 2:30.21a PR

1600 Meters Varsity - Finals

23. Aiden Benda 6:09.79a

24. Boady Hunter 6:12.16a

3200 Meters Varsity - Finals

10. Boady Hunter 12:27.80a

110m Hurdles - 39" Varsity - Finals

7. Gavin Bell 18.30a PR

110m Hurdles - 39" Varsity - Prelims

7. Gavin Bell 19.41a

300m Hurdles - 36" Varsity - Finals

9. Gavin Bell 47.35a PR

Shot Put - 12lb Varsity - Finals

1. Hunter Wyland 42' 3

Discus - 1.6kg Varsity - Finals

8. Hunter Wyland 107' 10

Long Jump Varsity - Finals

20. Gavin Bell 15' 5.75

28. Cody Rathjen 13' 8

100 Meters Varsity - Finals

8. Elizabeth Mayer 14.06a

100 Meters Varsity - Prelims

8. Elizabeth Mayer 13.96a

28. Breana Specht 15.46a SR

31. Lauren Garner 15.73a

200 Meters Varsity - Finals

6. Catherine Bryner 28.65a

7. Elizabeth Mayer 28.67a

200 Meters Varsity - Prelims

7. Catherine Bryner 28.21a SR

8. Elizabeth Mayer 28.53a

10. Destiny Hanson 29.16a PR

400 Meters Varsity - Finals

7. Catherine Bryner 1:06.83a SR

21. Lauren Garner 1:15.06a SR

33. Breana Specht 1:29.93a SR

800 Meters Varsity - Finals

6. Destiny Hanson 2:46.12a SR

1600 Meters Varsity - Finals

9. Carlye Kresl 6:18.95a PR

3200 Meters Varsity - Finals

5. Carlye Kresl 13:17.56a PR

100m Hurdles - 33" Varsity - Finals

6. Aurora Hinman 18.77a

7. Brookelynn Warner 19.35a

100m Hurdles - 33" Varsity - Prelims

5. Aurora Hinman 19.05a

7. Brookelynn Warner 19.24a SR

300m Hurdles - 30" Varsity - Finals

9. Aurora Hinman 54.88a

16. Brookelynn Warner 1:00.25a SR

4x400 Relay Varsity - Finals

6. Elizabeth Mayer, Destiny Hanson, Aurora Hinman, Catherine Bryner 4:40.92a SR

Shot Put - 4kg Varsity - Finals

16. Kyra Jespersen 27' 3.5

25. Isabell Gomez 24' 10.5 SR

Discus - 1kg Varsity - Finals

16. Kyra Jespersen 83' 3 PR

27. Isabell Gomez 69' 3

Pole Vault Varsity - Finals

3. Catherine Bryner 7' 6

4. Brookelynn Warner 7' 0 PR

Long Jump Varsity - Finals

8. Destiny Hanson 14' 6 PR

31. Breana Specht 10' 5.25

Note- PR = Personal Record = Athlete achieved their all-time best result in that event.

SR = Season Record = Athlete achieved their season best result in that event.

Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.