Hemingford track and field team compete in Early Bird meet

The Hemingford Track and Field Team began their season on Saturday, March 26 when they traveled to Morrill to compete in the Early Bird Meet. A total of 16 different schools competed in 17 different events.

Next, the team will travel to Bayard for competition on Saturday, April 2.

Results for the Hemingford Bobcats from Morrill:

Men's Results

100m Varsity - Prelims

20. Cody Rathjen 12.98a SR

32. Nathan Randolph 14.72a PR

200m Varsity - Prelims

18. Hunter Wyland 26.82a PR

24. Cody Rathjen 27.33a PR

33. Nathan Randolph 30.69a PR

400m Varsity - Finals

13. Zane Hinman 1:00.94a PR

21. Cody Rathjen 1:04.62a SR

26. Aiden Benda 1:07.37a PR

800m Varsity - Finals

11. Zane Hinman 2:32.46a PR

16. Aiden Benda 2:38.31a PR

20. Boady Hunter 2:46.63a PR

1600m Varsity - Finals

8. Zane Hinman 5:37.25a PR

15. Boady Hunter 6:08.47a PR

17. Aiden Benda 6:09.76a PR

3200m Varsity - Finals

6. Boady Hunter 12:19.08a PR

110m Hurdles - 39" Varsity - Finals

7. Gavin Bell 19.07a PR

110m Hurdles - 39" Varsity - Prelims

8. Gavin Bell 20.31a

300m Hurdles - 36" Varsity - Finals

8. Gavin Bell 48.67a PR

Shot Put - 12lb Varsity - Finals

3. Hunter Wyland 43' 5.75 PR

18. Michael Helmink 33' 2 PR

Discus - 1.6kg Varsity - Finals

8. Hunter Wyland 109' 0 SR

27. Michael Helmink 79' 3 PR

Pole Vault Varsity - Finals

Nathan Randolph NH

Long Jump Varsity - Finals

11. Gavin Bell 16' 6 PR

17. Cody Rathjen 15' 2 SR

Women's Results

100m Varsity - Finals

4. Elizabeth Mayer 13.74a PR

100m Varsity - Prelims

4. Elizabeth Mayer 13.96a

18. Breana Specht 15.48a SR

21. Lauren Garner 15.73a PR

200m Varsity - Finals

7. Elizabeth Mayer 28.60a

200m Varsity - Prelims

5. Elizabeth Mayer 28.19a PR

9. Catherine Bryner 28.63a SR

11. Destiny Hanson 29.46a PR

400m Varsity - Finals

5. Catherine Bryner 1:07.53a SR

13. Lauren Garner 1:17.25a SR

19. Breana Specht 1:30.20a SR

800m Varsity - Finals

5. Destiny Hanson 2:49.95a SR

9. Carlye Kresl 2:57.64a PR

1600m Varsity - Finals

9. Carlye Kresl 6:44.10a SR

3200m Varsity - Finals

5. Carlye Kresl 13:25.12a PR

100m Hurdles - 33" Varsity - Finals

5. Aurora Hinman 18.74a PR

7. Brookelynn Warner 19.83a

100m Hurdles - 33" Varsity - Prelims

4. Brookelynn Warner 19.30a SR

6. Aurora Hinman 19.35a

300m Hurdles - 30" Varsity - Finals

7. Aurora Hinman 54.04a PR

19. Brookelynn Warner 1:03.20a SR

4x400m Relay Varsity - Finals

3. Elizabeth Mayer, Destiny Hanson, Aurora Hinman, Catherine Bryner, 4:42.18a

Shot Put - 4kg Varsity - Finals

13. Kyra Jespersen 28' 4 PR

23. Isabell Gomez 24' 2 SR

Discus - 1kg Varsity - Finals

12. Isabell Gomez 81' 6 PR

32. Kyra Jespersen 58' 4 PR

Pole Vault Varsity - Finals

1. Catherine Bryner 8' 6 SR

6. Brookelynn Warner 6' 6 PR

Long Jump Varsity - Finals

14. Destiny Hanson 12' 7 SR

17. Aurora Hinman 12' 6 PR

31. Breana Specht 10' 11 SR

PR = Personal Record = Athlete achieved their all-time best result in that event.

SR = Season Record = Athlete achieved their season best result in that event.

Team Scores:

Men's Varsity

1. Mitchell 95

2. Leyton 77

3. Pine Bluffs 61

3. Garden County 61

5. Bridgeport 52

6. Potter-Dix Public 44

7. Southeast 41

8. Morrill 33

9. Hay Springs 27

10. Bayard 16

11. Crawford 10

12. Hemingford 7

13. Kimball 2

Women's Varsity

1. Crawford 84

2. Bayard 59

3. Morrill 57

4. Mitchell 56

5. Sioux County 46

6. Leyton 44

7. Pine Bluffs 36

8. Hemingford 29

9. Southeast 28

10. Kimball 15

10. Bridgeport 15

12. Garden County 7

12. Potter-Dix Public 7

