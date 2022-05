Hemingford track & field team perform well at Panhandle Athletic Conference meet

The Hemingford junior and high school track and field teams competed in Morrill at the Panhandle Conference Meet on Thursday, April 28. Many first place titles were earned by both the junior and the high school athletes.

“I’m proud of our track and field efforts at Panhandle Conference,” said Coach Josh Dean. “As a team, we had our best prep and team support today. JH Boys Champions by 1 point. Every day, every effort, every kid matters.”

PANHANDLE CONFERENCE RESULTS FOR HEMINGFORD

HIGH SCHOOL

100 Meters Varsity - Finals

6. Cody Rathjen 12.60a

12. Nathan Randolph 15.05a

200 Meters Varsity - Finals

6. Cody Rathjen 26.33a

9. Nathan Randolph 31.42a

400 Meters Varsity - Finals

6. Cody Rathjen 1:01.27a

800 Meters Varsity - Finals

5. Aiden Benda 2:29.93a

3200 Meters Varsity - Finals

4. Zane Hinman 12:24.62a

5. Boady Hunter 12:30.44a

4x400 Relay Varsity - Finals

3. Cody Rathjen, Aiden Benda, Boady Hunter, Zane Hinman - 4:19.70a

4x800 Relay Varsity - Finals

3. Aiden Benda, Boady Hunter, Nathan Randolph, Zane Hinman - 10:19.99a

Shot Put - 12lb Varsity - Finals

1. Hunter Wyland 43' 3

5. Michael Helmink 38' 4 PR

Discus - 1.6kg Varsity - Finals

2. Hunter Wyland 116' 6 SR

5. Michael Helmink 99' 11 PR

100 Meters Varsity - Finals

2. Catherine Bryner 13.44a

3. Elizabeth Mayer 13.63a

200 Meters Varsity - Finals

3. Elizabeth Mayer 27.50a

7. Lauren Garner 32.32a

400 Meters Varsity - Finals

8. Lauren Garner 1:12.86a PR

800 Meters Varsity - Finals

3. Destiny Hanson 2:48.06a

1600 Meters Varsity - Finals

3. Carlye Kresl 6:21.15a

3200 Meters Varsity - Finals

1. Carlye Kresl 12:49.95a PR

100m Hurdles - 33" Varsity - Finals

2. Aurora Hinman 18.10a PR

4. Brookelynn Warner 18.39a

300m Hurdles - 30" Varsity - Finals

4. Aurora Hinman 53.16a PR

5. Brookelynn Warner 56.65a

4x100 Relay Varsity - Finals

1. Elizabeth Mayer, Catherine Bryner, Brookelynn Warner, Destiny Hanson - 53.65a

4x400 Relay Varsity - Finals

3. Elizabeth Mayer, Destiny Hanson, Aurora Hinman, Catherine Bryner - 4:34.97a

Shot Put - 4kg Varsity - Finals

6. Kyra Jespersen 27' 9

8. Isabell Gomez 25' 11

Discus - 1kg Varsity - Finals

2. Isabell Gomez 86' 1

7. Kyra Jespersen 75' 11

Pole Vault Varsity - Finals

1. Catherine Bryner 7' 0

Long Jump Varsity - Finals

3. Aurora Hinman 14' 5.75 PR

7. Destiny Hanson 13' 8.5

14. Breana Specht 11' 0

JUNIOR HIGH

100 Meters JR High - Finals

1. Tayten Haas 12.51a

5. Lucas Sulzbach 13.37a PR

6. Ryan Ragsdale 13.42a PR

200 Meters JR High - Finals

1. Tayten Haas 25.90a

6. Lucas Sulzbach 27.94a PR

10. Micah Woodbeck 30.53a

400 Meters JR High - Finals

1. Tayten Haas 57.79a

3. Lucas Sulzbach 1:02.66a PR

11. Owen Plog 1:17.90a PR

800 Meters JR High - Finals

5. Austin Benda 2:43.97a PR

12. Alexander Hawkins 3:15.15a PR

14. Seth Dillard 3:25.49a PR

1600 Meters JR High - Finals

4. Austin Benda 6:18.66a PR

7. Grayson Hunter 6:35.88a PR

9. Keirith Yale 6:50.95a PR

100m Hurdles - 33" JR High - Finals

4. Dyson Fritzler 20.63a PR

5. Anthony Haas 21.32a PR

6. Jacob Garner 21.98a Hemingford

200m Hurdles - 33" JR High - Finals

1. Ryan Ragsdale 31.55a PR

5. Dyson Fritzler 35.05a PR

6. Anthony Haas 36.28a PR

4x100 Relay JR High - Finals

4. Anthony Haas, Orin Wilkins, Talon Payne, Cody Penaluna - 58.36a

4x400 Relay JR High - Finals

3. Cody Penaluna, Gattlen Bell, Terrell Ramos, Grayson Hunter - 4:59.90a

4x800 Relay JR High - Finals

1. Orin Wilkins, Carson Haas, Gattlen Bell, Austin Benda - 11:32.89a

Shot Put - 4kg JR High - Finals

1. Owen Plog 36' 8

3. Talon Payne 32' 2 PR

4. Parker Wright 31' 2 PR

Discus - 1kg JR High - Finals

1. Tayten Haas 117' 8

2. Owen Plog 96' 9

3. Talon Payne 93' 10 PR

High Jump JR High - Finals

2. Orin Wilkins 5' 0

4. Dyson Fritzler 4' 8 PR

7. Keirith Yale 4' 2 PR

Pole Vault JR High - Finals

1. Ryan Ragsdale 8' 2 PR

2. Carson Haas 6' 8

3. Jacob Garner 6' 8 PR

Long Jump JR High - Finals

4. Ryan Ragsdale 14' 3 PR

9. Dyson Fritzler 12' 10

11. Orin Wilkins 12' 5 PR

Triple Jump JR High - Finals

4. Lucas Sulzbach 29' 3 PR

5. Micah Woodbeck 28' 7 PR

6. Terrell Ramos 27' 0 PR

100 Meters JR High - Finals

4. Kylie Kumpf 15.00a

12. Elizabeth Sorensen 16.17a

200 Meters JR High - Finals

4. Kylie Kumpf 31.25a

9. Bethany Kresl 32.26a PR

10. Elizabeth Sorensen 33.16a

400 Meters JR High - Finals

8. Kylie Kumpf 1:15.18a

800 Meters JR High - Finals

1. Dakota Horstman 2:44.64a PR

8. Karly Ragsdale 3:20.04a PR

1600 Meters JR High - Finals

1. Dakota Horstman 5:59.55a PR

3. Karly Ragsdale 7:22.82a PR

4x400 Relay JR High - Finals

2. Elizabeth Sorensen, Kylie Kumpf, Bethany Kresl, Dakota Horstman - 5:06.25a

Shot Put - 4kg JR High - Finals

1. Bailey Sellman 29' 2

3. Emma Hitchcock 24' 6 PR

7. Taylor Swanson 21' 5.5

Discus - 1kg JR High - Finals

3. Bailey Sellman 66' 6 PR

5. Emma Hitchcock 61' 11 PR

Pole Vault JR High - Finals

1. Dakota Horstman 6' 8

2. Karly Ragsdale 4' 8 PR

Long Jump JR High - Finals

11. Bethany Kresl 11' 8 PR

13. Elizabeth Sorensen 10' 10 SR

TEAM SCORES FOR PAC

Men's Varsity

1. Hay Springs 146

2. Edgemont 96

3. Morrill 94

4. Crawford 44

5. Hemingford 39

6. Sioux County 12

Women's Varsity

1. Crawford 128

2. Morrill 107

3. Hemingford 101

4. Sioux County 85

5. Edgemont 74

6. Hay Springs 2

Men's Junior High

1. Hemingford 177

2. Alliance Saint Agnes Academy 176

3. Crawford 47

4. Hay Springs 39

5. Morrill 22

6. Edgemont 20

Women's Junior High

1. Morrill 100

2. Hay Springs 97

3. Hemingford 84

4. Alliance Saint Agnes Academy 75

5. Crawford 47

6. Edgemont 31

7. Sioux County 18

The Hemingford Bobcat Junior High Track and Field Team competed at the Morrill Invite on Tuesday, May 3.

MORRILL INVITE RESULTS FOR HEMINGFORD JH

BOYS JUNIOR HIGH

100 Meters Junior High - Finals

2. Tayten Haas 12.82a

8. Lucas Sulzbach 13.90a

100 Meters Junior High - Prelims

3. Tayten Haas 13.11a

8. Lucas Sulzbach 13.60a

10. Ryan Ragsdale 13.75a

200 Meters Junior High - Finals

1. Tayten Haas 25.82a

200 Meters Junior High - Prelims

1. Tayten Haas 26.16a

10. Lucas Sulzbach 28.62a

20. Micah Woodbeck 30.36a

400 Meters Junior High - Finals

11. Lucas Sulzbach 1:04.58a

27. Owen Plog 1:16.15a PR

29. Carson Haas 1:17.44a

800 Meters Junior High - Finals

6. Austin Benda 2:45.34a

25. Alexander Hawkins 3:12.62a PR

30. Seth Dillard 3:28.23a

1600 Meters Junior High - Finals

6. Austin Benda 6:00.55a PR

14. Keirith Yale 6:45.70a PR

17. Grayson Hunter 6:52.44a

100m Hurdles - 33" Junior High - Prelims

6. Dyson Fritzler 20.18a PR

12. Jacob Garner 22.26a

14. Anthony Haas 22.47a

200m Hurdles - 30" Junior High - Finals

6. Ryan Ragsdale 31.92a PR

9. Dyson Fritzler 33.87a PR

16. Anthony Haas 37.93a

4x100 Relay Junior High - Finals

7. Anthony Haas, Micah Woodbeck, Talon Payne, Grayson Hunter - 1:00.54a

4x400 Relay Junior High - Finals

4. Orin Wilkins, Gattlen Bell, Terrell Ramos, Tayten Haas - 4:35.86a

4x800 Relay Junior High - Finals

2. Orin Wilkins, Carson Haas, Gattlen Bell, Austin Benda - 11:42.94a

Shot Put - 4kg Junior High - Finals

1. Owen Plog 37' 8

8. Talon Payne 29' 10

9. Parker Wright 29' 4

Discus - 1kg Junior High - Finals

3. Owen Plog 113' 8 PR

4. Tayten Haas 111' 4

7. Talon Payne 101' 9 PR

High Jump Junior High - Finals

3. Orin Wilkins 4' 10

8. Dyson Fritzler 4' 6

14. Keirith Yale 4' 2

Pole Vault Junior High - Finals

1. Ryan Ragsdale 8' 6 PR

7. Jacob Garner 6' 6

13. Carson Haas 6' 0

Long Jump Junior High - Finals

11. Ryan Ragsdale 13' 11.5

13. Dyson Fritzler 13' 7.5 PR

25. Orin Wilkins 12' 0

Triple Jump Junior High - Finals

8. Micah Woodbeck 28' 10.5 PR

12. Lucas Sulzbach 27' 9

14. Terrell Ramos 27' 2 PR

GIRLS JUNIOR HIGH

100 Meters Junior High - Prelims

13. Kylie Kumpf 15.44a

30. Bethany Kresl 16.34a

32. Elizabeth Sorensen 16.54a

200 Meters Junior High - Prelims

13. Kylie Kumpf 31.97a

37. Elizabeth Sorensen 34.71a

38. Bethany Kresl 34.98a

400 Meters Junior High - Finals

16. Kylie Kumpf 1:17.09a

800 Meters Junior High - Finals

2. Dakota Horstman 2:51.94a

22. Karly Ragsdale 3:31.52a

1600 Meters Junior High - Finals

2. Dakota Horstman 6:16.09a

8. Karly Ragsdale 7:39.17a

4x400 Relay Junior High - Finals

10. Elizabeth Sorensen, Kylie Kumpf, Bethany Kresl, Dakota Horstman - 5:20.62a

Shot Put - 4kg Junior High - Finals

2. Bailey Sellman 29' 5.25

18. Taylor Swanson 21' 8

18. Emma Hitchcock 21' 8

Discus - 1kg Junior High - Finals

7. Emma Hitchcock 68' 8 PR

9. Bailey Sellman 67' 10 PR

Pole Vault Junior High - Finals

3. Dakota Horstman 7' 0

Long Jump Junior High - Finals

16. Bethany Kresl 11' 0

31. Elizabeth Sorensen 9' 7

Results taken from athletic.net.

PR = Personal Record = Athlete achieved their all-time best result in that event.

SR = Season Record = Athlete achieved their season best result in that event.

