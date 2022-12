Winter Commencement planned for Friday

CHADRON – Chadron State College’s combined undergraduate and graduate winter commencement exercises will be Friday, Dec. 16, at 2 p.m. in the Chicoine Center. The list of candidates includes summer graduates and consists of 71 names for master’s degrees and for 108 bachelor’s degrees.

Karen Pope, Director of Alumni and Development for the Chadron State Foundation, will speak at the ceremony at 2 p.m. which will also be broadcast at chadronstate.tv.

Honor graduates are designated with asterisks. Some students are not listed, at their request. The address listed for students is the home address in the Student Information System.

***Summa cum laude, 3.9-4.0 GPA

**Magna cum laude, 3.75-3.89 GPA

*Cum laude, 3.6-3.74

Bachelor of Arts

Nebraska

Alliance: Drew Applegarth***, Madison Franklin, Aubrie Lawrence***, Kelsy Peterson, Eric Pollack***

Burwell: Allison Hughes*

Chadron: Trysha Brierly*, Kaylie Elliott*, Ezra Hare***, Moriah Schliep*, Kelsey Winner

Culbertson: April Wagner

Farnam: Allie Klintworth**

Gering: Jace Demeranville***, Thomas Ganos III, Shelly Hoagland, Sarah Wagoner

Grand Island: Madyson Schliep, Riley Schliep

Harrison: Rebecca Watson**

Hay Springs: Thomas Scherbarth

Hemingford: Hadley Elder, Nicole Schledewitz***

Henry: Andrew Avila***

Hershey: Amber Garza**

McCook: Steven Hinze

Merna: Cameron Gibson

Norfolk: Alison Smith

North Platte: Jordynn Simpson**

Ogallala: Gladys Einspahr***

Pleasant Dale: Lance Dybdal

Randolph: Kyle Lindquist***

Scottsbluff: Emily Galindo**, Michelle Guzman, Noah Hafner, Jessica Rivera, Hally Wilkins

Sidney: Meaghan Adams**, Drake DeMasters, Heather Hartzler

Sutherland: Katelyn Hecht

Valentine: Mercy Cash***, Dana Witte

Colorado

Arvada: Jacob Hoffman

Aurora: Derrick Nwagwu

Broomfield: Mason Watt

Canon City: Christina Slattery

Fort Collins: Kayla Garey*

Fort Morgan: Kendra Bell*

Iliff: Jamie Gerrard

Kersey: John Wehrman*

Limon: Javier Zamora

Loveland: MacKenzie Overmiller, Jordyn Spencer

Morrison: Isabella Keenan*

Peyton: Vivian Gleason

Windsor: Rylee Greiman***, Kinsey Smith***

South Dakota

Hot Springs: Brittany Stanley, Cheraden Willard

Rapid City: Stone Durham*, Zachariah Hix

Rosebud: Kobe Whipple

Yankton: Gabrielle Keiser

Wyoming

Buffalo: Kyann Arno

Casper: Joey Geil

Douglas: Michael Henson, Chase Vialpando, Cassidy Cole

Guernsey: Jason Cowan***

Laramie: Hailey Anderson

Torrington: Vanesa Reifschneider

Veteran: Jewel McBroom

Wheatland: Macie Murphy*

Other States and Countries

Cara Self**, Gilbert, Ariz.

Karen Phipps-Hamilton, Fremont, Calif.

Elijah Myles, Los Angeles, Calif.

Ali Musa Jr, San Diego, Calif.

Jalen Starks, Van Nuys, Calif.

Andrew Van Nattan*, Bettendorf, Iowa

Brandie Latimer, Goddard, Kan.

Margaret Jordan**, Holden, Mass.

Montel Gladney, Flowood, Miss.

Tanner McInerney, Alzada, Mont.

Rachel Daniel***, Lillington, N.C.

Mackenzie Rising, Guymon, Okla.

Terry Lee Winstead, Harrah, Okla.

Siddhant Shelke***, Dapodi, India

Aksel Turk, Bjornemyr, Norway

Bachelor of Science

Nebraska

Alliance: Brendan Brehmer, Josie Mantooth

Chadron: Robert Tiensvold

Doniphan: Benjamin Jones

Oxford: Todd Brown

Other States

Connor Briscoe, Aberdeen, S.D.

Madisen Grenstiner, Wasta, S.D.

Luis De La Hoz Jr, El Paso, Texas

Bachelor of Science in Education

Nebraska

Benkelman: Tate Jensen

Chadron: Stephanie Glass

Homer: TreyLynn Hermelbracht

Mitchell: Ashley Jackson**

North Platte: Helen-Ann Mesmer

Scottsbluff: Joshua Harnish

Other States

Makayla McKeehan, Falcon, Colo.

Taalan Liebermann, Fort Myers, Fla.

Kenna Thomsen, Martin, S.D.

Haley Plooster, Mill Creek, Wash.

Kelsey Sharp, Laramie, Wyo.

Master of Business Administration

Nebraska

Broken Bow: Lacey Hunter

Chadron: Kaycee Werdel

Dunning: Frankie Johnson

Kimball: Mary Laughlin

Sutherland: Lindsi Gavin

Other States

Greg Martin, Carlsbad, Calif.

Allie Mason, Loveland, Colo.

Annaliese Werner, Merino, Colo.

Kelly Welch, Tigard, Ore.

Lauren Craib, Laramie, Wyo.

Kimberly Wilson, Lovell, Wyo.

Master of Arts in Education

Nebraska

Ainsworth: Kelsey Riesen, William Wagner

Alliance: Giselle Allen

Bridgeport: Amy Retchless

Chadron: Logan Philben

Harrison: Jacqueline Buhr

Hyannis: Stacy McAbee

Lewellen: Carissa Munn

Loup City: Melissa Kapustka

Minatare: Tristen McAllister

Morrill: Jessica Stec

Sidney: Karson Roach

Tecumseh: Brittney Pflueger

Alaska

Anchorage: Bethany Essary, Patti Irwin, Russell Shurtleff, Branden Strauch, Amy Utley, Jessica Williams

Eagle River: Christina Berger, Laurie Matthews

Wyoming

Douglas: Sean Geer

Fort Laramie: Amanda Brown

Green River: Holly LaBrake

Guernsey: Helena Swingholm

Kemmerer: Richard Chaulk

LaGrange: Kelly Ward

Powell: Tarna Armstrong

Sheridan: Kathryn Rotellini

Wheatland: Mickenzi Loyd

Other States

Jocelyn Elmore, Conway, Ark.

Anna Kwak, San Gabriel, Calif.

Tyler Lewis, Arvada, Colo.

Benjamin O'Banion, Boulder, Colo.

Ashley Brewer, Casselberry, Fla.

Ashley George, Weston, Fla.

Melissa McConnell, Idaho Falls, Idaho

Julie Jones, Bellbrook, Ohio

Jonnilynn May, Kyle, S.D.

Erika Kling, Spearfish, S.D.

Holly Benson, Vancouver, Wash.

Master of Education

Nebraska

Bridgeport: Marqui Keim, Holly Widener

Chadron: Shandi Motz

Gering: Heather Gonzalez

Other States

Holly Butler, Sheridan, Wyo.

Master of Science in Organizational Management

Nebraska

Bridgeport: Chandler Rummel

Chadron: Chantel Merchen

Sargent: Rowdy Moon

Table Rock: Cody Lewandowski

Other States

Ju'Wan Murphy, Fresno, Calif.

Samuel McKinley, Colorado Springs, Colo.

Jacob Wilson, Weeki Wachee, Fla.

Kodi Fezler, Prior Lake, Minn.

Sara Van Dyke, Linneus, Mo.

Kayla Candelaria, Brooklyn, N.Y.

Elizabeth Stewart, Charlottesville, Va.

Chase Clasen, Moses Lake, Wash.

Melissa Hoopman, Douglas, Wyo.

Angela Rhoades, Douglas, Wyo.