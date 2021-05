291 earn their degrees at WNCC

On May 8, 291 students received a degree, certificate, or diploma during commencement ceremonies at Western Nebraska Community College.

In addition, the WNCC Nurse Pinning Ceremony was also held.

A list of the Panhandle graduate candidates were as follows:

Associate of Arts

Nebraska

Alliance - Alivia K. Carlson; Carl L. Kohler;

Bayard - Alexander Ryan Araujo; Elisabeth Brown; Wyatt Fiscus; Colin E. Hendrickson; Avery Madelynn Kildow;

Bridgeport - Bethia Gwen Hamilton; Kaeli M. Vergil-McVicker

Gering - Morgan E. Baird; Dena Chalupa; Marley E. Garcia; Heidi Jackson; Lydia A. Olson-Jones; Valerie A. Vanwinkle

Gordon - Casey Eitler;

Minatare - Rick Miller; Maddison S. Schlosser

Mitchell - Megan Chrisman; Anabelle R. Gillen; Madyson Nicole Lees; Diamon Arianna Palomo;

Morrill - Michelle Lara; Sheldon P. Le; Jessica M. Reid; Megan L. Sinks; Jacob M. Strecker;

Oshkosh - Morgan L. Smith