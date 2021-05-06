Mitchell Junior/Senior Honor Rolls

2020-21 Third Quarter
Superintendent Honor Roll (All A’s)
Seniors: Justin Chasek, Jake Chasek, Rylan Aguallo, Brody Blome, Jayden Kanno, Francisco Barrios, Angelica Gutierrez, Hadley Markowski, Jaron Anderson, Mykin Marcoe, Ashtyn Martin
Juniors: Austin Thyne, Hayley Blackstone, Marjie Schmitt, Victor Palomo, Bernadette Pieper, Kalem Jackson, Allison Cotant, Elena Guzman, Naomi Arroyo, Lexi Schledewitz, Mariana Panduro, Jacqueline Bowles
Sophomores; Craig Lemoine, Hayden Umble, Lily Krahulik, Dionicia Rodriguez
Freshman: Emma Robbins, Heidi Landreth, Danika Bohl
Eighth Grade: Aimeé Morales, Ethan Thyne, Evelyn Morales, Jonah Splichal, Rylan Houk, Frederick Sauer, Samuel Bowlin, Sophia Pitts, Alissa Hodsden, Addison Beebe, Elijah Rus, Shirley Cotant
“A” HONOR ROLL (94.0 OR HIGHER)
Seniors; Jaden Schumacher, Avery Hobbs, Manny Jimenez, Josie Jenkins, Favian Valles, Jessica Splichal, Brooklyn Briggs, Othaniel Banks, Makena Chambers, Katelyn Newton, Makenzie Middledorf, Christina Medina, Alicia Sanchez, Frankie Hughson, John Plasencio, Haleigh Strong-Stephens, Wyatt Buckley
Juniors: Wyatt Buckley, Grace Payne, Jacob Ewing, Zane Blomenkamp, Trinity Penn, Aubree Branson, Marissa Cardona, Tianna Debus, Angel Plasencio, Melissa McGinley, Kash Dietrick, Jadyn Wetherington, Kendra Hrasky, Carmelo Ayala
Sophomore: Greisyn Chaney, Easton Anderson, Caani Banks, Riley Murphy, Jacob Middledorf, Brennalyn Carlson, Olivia McEniry, Addison Lashley, LeAnna Shultz, Ryal Baldwin, Jackson Allen, Bailey Markowski, Tyler Jackson
Freshman: Toni McGinley, Gabriella Anderson, Ashtyn Silverman, Cael Peters, Aubree Pankonin, Makayla Jackson, Anna Cheek, Collin Ramirez, Jayse Marez, Kyliah Engledow, Emily Esselstein, Santiago Castillo, Ace Hobbs
Eighth grade: Kaitlyn Keener, Isabella Hernandez, Tatum Landini, Ashton Keener, Preston Ramirez, Dorian Schanhols, Haylee Jacobs, Landen Murphy, Breya Docekal, Tegan Martin, Sidney Schmidt, Savanna Little, William Pieper, Jackson Jenkins, Adriane Garza
Seventh grade: Jace Allen, Terri Muir, Braelyn Christensen, Laney Bohl, Amelia Stoll, Lexee Marcoe, Joseph Burford, Colten Lemoine, Alexandra Galloway, Blake Buckley, Christian Ivey, Meiah Heimbouch, Jake Meyer, Maliah Red Bear, Macie Vallejo, Jamison Duncan, Micah Dittbenner, Kira Schwartzkopfk, Peyton Hopkins, Cole Swenson
“B” HONOR ROLL (86-93%)
Seniors: Devon Ott, Caden Knutson, Isabel Hubbard, Garrett Hessler Nathan Coley, Lilly Ann Crane, Kadin Perez, Luke Hessler, Martina Cardona, Eric Wilson, Burke Schneider, Oscar Flores
Juniors: Francisco Alvizar, Tyler Keener, Makayla Suttles, Ty Paetow, Cylie Bellairs Isaiah Rodriguez, Daniel Thomas, Cooper McStay, Joy Kanniard, Kayce Florke, Steven Gonzales, Matthew Symonds
Sophomore: McKinley Knotts, Grace Martin, Janay Wurdeman, Jade Gibbons, Braden Reisig, Benjamin Gibbons, Tucker Thomas, Logan Rus, Brock Knutson, Bryce Hodsden, Romello Chavez, Seth Wilfred, Ismael Garcia, Jayden Fritzler, Thomas Hughson, Kaydence Anderson, Lillian Golden, Caitlyn Blackstone
Freshman: Xavier White, Bennett Lebruska, Jackson Mitchell, Wyatt Hayward, Cutter Beaver, Carter Reisig, Seanna Deem-Mitchell, Jace Uthmann, Lukah Schwery, Jeremiah Coley, Tyson Boppre, Jonathan Young
Eighth grade: Demetrius Gomez, Evan Hessler, Zanizeah Chavez, Michael Suttles, Raymond Kanniard, Luke Wetherington, Isidro Tarin, Sophie Reiber, Aiden Hoehn, Avalina Stoner, Desmonde Smith, Logan Markowski, Teegan Debus, William Thomas, Albert Morrill, Christian McDaniel, Jacen Ramirez
Seventh grade: Leland Garfield, Waymond Banks, Natalia Castillo, Alicia Anaya, Avalon Gonzales-Medina, Wyatt Tayson, Lindsey Thomas, Kallee Klein, Carson Wilkins, Justin Missel, Adrien Joey, Yovani Jimenez, Turin Wood, Kirkland Garcia, Xavier Galloway, Tyler Mues, Devante Castellaw, Oran Symonds, Clayton Shultz, Abrianna Dietrick, Jackson Adkins, Brayden Schneider, Zane Keller, Rory Hazzard, Brayden Dietrich, Isaiah Garcia