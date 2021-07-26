Scottsbluff High School Honor Rolls, 2nd Semester 2020-2021 School Year

Superintendent’s Honor Roll (4.0 GPA)
Ninth grade: Katalia Adams, Grace Baker, Irelynd Baldwin, Hans Bastron, Emilee Bentley, Aspeen Cheek, Brooke Crane, Allie Darnell, Thomas Dredla, Ella Foote, Dyllan Gies, XayVian Gonzales, Nielli Heinold, Jackson Howard, Teyla Huff, Caleb Jacobson, Lauren Johnson, Olivia Kontogiannis, Mackenzie McIntosh, Tori McKiney, MaCee Neu, Megan Peister, Claire Powell, Katrina Richards, Abigail Roberts, Davanara Rodriquez, Mariah Russel, Michael Salomon, Jessica Schaff, Ysabella Scherer, Ashtyn Schwartz, Emily Strauch, Nadaley Tarr, Daniel Vidlak, Olivia Wharton, Dawson Yung.
Tenth grade: Mia Arnold, Aubrey Barrett, Destina Cervantes, Kaylee Charbonneau, Halsey Clark, Dallas Enriquez, Paige Fisher, Barrett Frank, Greggery Hartman, Clara Heldt, Havelah Hertzler, Kade Huck, Dawson Iasillo, Riley Ibero, Kyra Iles, Anna Kelley, Jaron Lamberston, Diego Larsen, Kate Larson, Regan Mader, Brooke Margheim, Michael Mickey, Camrey Miller, Josiah Mobley, Jaime Modec, Leah Polk, Briana Rios, Elizabeth Roberts, Emma Rogers, Piper Ryschon, Teagan Sell, Taryn Spady, Austin Svitak, Taten Talkington, Tierra West, Zachary Wharton, Addison Wilson, Skylear Wylie.
Eleventh grade: Angelica Anaya, Megan Bewley, Stacey Charron, Emzie Coop, Emily Franklin, Olivia Hilyard, Ava Imhof, Robert Kovarik, John Mentgen, Samantha Pinney, Annaliese Schleve, Trevor Schwartz, Keara Sell, Jasmine Subias, Jalyn Wagner, Tayden Wiekhorst.
Twelfth Grade: Josephine Amoo, Dakota Andrews, Christopher Bravo, Josephine Brezenski, Albino Canales, Allison Carpenter, Madison Edens, Esperanza Gurrola, Keeley Hartman, Sophia He, Brooke Holzworth, Jamisyn Howard, Quincey Johnson, Kaia Larson, Lucille Lewing, Riley Little, Derek Markheim, Grace Michael, Lluvia Montelongo, Tresa Munoz, Ken Pham, Benjamin Roberts, Cierra Schwartzkopf, Halle Schaddick, Kymber Shallenberger, Steffi Geline Tactacan, Addison Wright, Isabella Wright, Seth Yarnell.
Principal’s Honor Roll (3.5 to 3.99 GPA)
Ninth Grade: James Adams, Landon Amundsen, Aspyn Andreas, Blanca Barron, Isaiah Brown, Rosalind Burkhalter, Zavanah Chavez, Maya Cobos, Cadence DuBray, Norah Fleming, Dacia Gion, Tatum Heimerman, Jonathan Hernandez, Maria Izzabelle Hernandez, Jacob Hohnstein, Paige Horne, Bridgette Hottell, Navaeh Hrazky, Meg Imhof, Isaiah Jones, Grant Kildow, Serena Killian, Cameron Kinsey, Madelynne Kovarik, Nevaeh Laeger, Marly Laucomer, Luke Maser, Wisley Mooc, Gabriella Moore, Zoey Paez, October Peplinski-Trevino, Abigail Pieper, Lily Polk, Katereina Shaw, Alejandra Sierra, Yulianna Sierra, Alyssa Spurgeon, Edgar Torres, Karen Torres, Berenice Valenzuela Ortega, Siena Van Der Veen, Sophia West.
Tenth Grade: Austyn Andreas, Sarah Arellano, Valeria Arriaga, Maria Ayala, Leona Brezenski, Jenna Buck, Arianna Canseco, Karim Castillo Leos, Jessica Davis, Norma Diaz Alvarez, Bo Eitler, Stephanie Fielder, Elizabeth Fuss, Malina Garcia, Natalie Garcia, Marco Gonzales, Kellon Harris, Abby Harveson, Fabiola Hernandez Canela, Madellyn Hernandez, Hunter Howlett, Jaimason Kulovany, Hunter Lund, Cayden Martinez Hightower, Randall May, Riley McCracken, Alyssa Mendoza, Abigail Moreno, Grant Pinet, Madysen Powell, Eduardo Quintana, Nevaeh Reiber, Chloe Rogers, Riley Schwarzkopf, Madison Still, Kathryn Vance, Connor Whiteley, Shae Willats, Elaina Woods.
Eleventh Grade: Mariyah Avila, Cloe Brannan, Reagan Churchill, Cora Elvehjem, Jason Escamilla Venzor, Elizabeth Espino, Lauren Fleenor, Tyler Harre, Talby Harvey, Delaney Haun, Kellie Heil, Hayden Heine, Nathan Hoevent, Rialeigh Jacobsen, Joshua Jennings, Maison Kinsey, Kaitlyn Kizzire, Peyton Kriewald, Emily Krzyzanowski, Brady Laucomer, Kaidynce Lygeros, Ashley Meier, Caleb Muhr, Janeva O’ Bannon, Sasha Paez, Adrien Palomo, Brittani Perez, Havyn Powell, Aaron Price, Sawyer Riddick, Aaron Schaff, Meagan Shuey, Haley Thomalla, Yesenia Torres, Abigail Webb.
Twelfth Grade: Elli Bauerkemper, Shae Blanke, James Bruner, Ashlynn Burgess, Oziel Camargo Garcia, Mariah Eichner, Emma Foote, Avery Fox, Lincoln Frank, Martin Garcia, Charly Gomez Lara, Octavious Gonzalez, Jackson Hamm, Jace Heimerman, Brett Hilll, Nathan Holloway, Brooke Holzworth, Ashlyn Ibero, Joe Imhof, Madison Johnston, Maxwell Kishiyama, Jaqueline Lara Patino, Andrew Larson, Elijah Liebich, Jazzmin McQueen, Tony Mokeac, Hailey Moore, Francisco Morales Jurado, Elsianne Nielsen, Krisstana Perez, Oscar Rios Cruz, Porter Robbins, Cassandra Rodriguez, Placido Rodriguez, Tyler Smith, Olivia Taylor, California Wright.