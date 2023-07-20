Birthdays for the upcoming week beginning with July 20:
Thursday, July 20: Jeanne Rosenberger, Tabetha Mundt, Nicole Schekall, Doug Smith, Ken Hucke, Tim Johnson, Gunnar Nyquist, Stephanie Whickham, Dale Vickers
Friday, July 21: Larry Dalbey, Steven Minich, Tamela Jerke, Tad Petersen, Toni Buskirk, Bethany Wacker, Grand Trevs Johnson, Memphis Casados
Saturday, July 22: Sonja Bruhn, Eli Jacobo
Sunday, July 23: Dawn Hourigan, Mike Kresl, Lucy Cullan, Lyla Cullan
Monday, July 24: Sondra Kuhn, Joelle Wacker, Logan Thompson, Kim Haas, Tori Kismicki, Ashley Christen, Stella Jane Maulik, Edna Fisher, Mandy Plog
Tuesday, July 25: Tonya Davies
Wednesday, July 26: Josh Hanson, Jaramie Toedtli, Paul Bennick, Tammy Berry, Ruby Siefke