Birthdays for the upcoming week beginning with June 1:
June 1: Robin Prochazka, Austin Snow, Orion Ericksen, Emmy Wade, Shari Walton, Christian Planansky, Wyatt Planansky
June 2: Frank Kosmicki, Brandon Roland, Ed Olson, Bob Saling, Kian MacIntosh, Stephanie Glass, Tyler Davies, Taylor Davies, John Wax, Kara Paradeis, William McClary, Melissa Wacker
June 3: Jeff Clark, Victoria Hourigan, Sandy Sligar, Brennan Vogel, Jada Jensen
June 4: Kensly Larkin, Grant Zimmerer, Josielynn Young, Valery Bell, Natale Minich, Staci Wolbrink Planansky
June 5: Tom Rowe, Austin Bruhn, Declan Dannar, Lyndsie Leech
June 6: Matt Benda, Mitch Kampbell
June 7: Mindy Shirley, Cooper Galles, Lillian Cullan, Randy Wyland, Jayde Appleyard