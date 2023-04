Students from 12 Panhandle school districts showed off their musical talents at the 2023 District Music Contest last week at Western Nebraska Community College.

Performances were rated on a scale of 1 to 5, with 1 being the best and indicating a superior performance. Results by school are as follows.

Bridgeport: Women's Ensemble, 1; Mixed Ensemble, 1; Vocal Duet, 1; Soprano/Alto Solo, Gabriela Flores 1; Soprano/Alto Solo, Delaney Pohl 1; Tenor/Bass Solo, Haden Rahmig 2; Trombone Solo, Joseph Paschke 1; Soprano/Alto Solo, Eden Strawn 1; Tenor/Bass Solo, Joshua Stuckey 1; Flute Solo, Hannah Berry 1; Bassoon Solo, Katherine Eckhardt 1; Clarinet Solo, Cadence Freiberger 1; Alto Saxophone Solo, Riley Golden 2; Alto Saxophone Solo, Cassandra Hopwood 1; Saxophone Sextet, 1; Band, Plaque; Show Choir, Plaque; Mixed Chorus, 2.

An Honorable Mention was given to Katherine Eckhardt.

Gering: Band, 1; Flute/Saxophone Duet, 2; Baritone Saxophone Solo, Tyler Anderson, 2; Bass Clarinet Solo, Alan Chavez Bustillos, 2; Tenor Saxophone Solo, Jayden Dornan, 2; Bass Clarinet Solo, Lily Kadolph, 1; Clarinet Solo, Joy Kennedy, 2; Alto Saxophone Solo, Frank McBride, 2; Clarinet Solo, Brianna Palmer, 1; Clarinet Solo, Natalie Peterson, 1; Guitar Solo, Frank McBride, 2; Violin Solo, Kiesha Monaco, 2; Tuba Solo, John Coakley, 1; Cornet/Trumpet Solo, Luis Leal, 2; Trombone Solo, Ethan Prokop, 1; Cornet/Trumpet Solo, Aaron Sabala, 2; Baritone/Euphonium Solo, Zephaniah Henderson, 1; Cornet/Trumpet Duet, 2; Clarinet Duet #1, 2; Clarinet Duet #2, 1; Mixed Chorus, 2; Treble Chorus, 2; Jazz Band, 2; Show Choir, Plaque.

Outstanding Performance Awards were given to Natalie Peterson (twice) and Lily Kadolph.

An Honorable Mention was given to Lily Kadolph.

Kimball: Band, 2; Soprano/Alto Solo, Amber Childers, 2; Soprano/Alto Solo, Angel Helms, 1; Soprano/Alto Solo, Grace Moore, 2; Soprano/Alto Solo, Carlee Murdoch, 1; Soprano/Alto Solo, Emma Patterson, 1; Soprano/Alto Solo, Hannah Schildhauer, 1; Vocal Duet #2, 1; Flute Solo, Amber Childers, 2; Flute Solo Isaiah Seymour, 2; Alto Clarinet Solo, Shaedyn Trussell, 2; Baritone/Euphonium Solo, Carlee Murdoch, 1; Cornet/Trumpet Solo, Jayden Paxton, 1; Tuba Solo, Jessica Terrill, 1; Alto Saxophone Solo, Angel Helms, 1; Tenor Saxophone Solo, Patrick Howard, 2; Soprano Saxophone Solo, Emma Patterson, 2; Piano Solo, Rachel Berger, 1; Snare Drum Solo, Hanna Schildhauer, 1; Jazz Band, Plaque; Show Choir, Plaque; Treble Chorus, Plaque; Mixed Chorus, 1.

An Outstanding Performance Award was given to Angel Helms.

Honorable Mentions were given to Emma Patterson, Carlee Murdoch, and Hannah Schildhauer.

Leyton: Soprano Saxophone Solo Carlyn Thomas 1; Mixed Instrumental Trio, 1; Saxophone Duet, 2; Piano Solo, Jakob Kruse, 2; Soprano/Alto Solo, Shawnee Gamble, 1; Tenor/Bass Solo, Michael Kepler, 1; Band, Plaque; Electric Bass Solo, Zaili Benish, 1; Cornet/Trumpet Solo, Holden Syverson, 1; Brass Quintet, 1; Mixed Chorus, Plaque.

Honorable Mentions were given to Zaili Benish, Ella Haley, Trenton Rushman, and Holden Syverson.

Minatare: Flute Solo, Yvonne Kreiling, 1; Clarinet Solo, Yoselin Reyes, 1; Tenor Sax & Trombone Duet, 1; Tenor Saxophone Solo, Jackson Schwartz, 1; Band, Plaque; Small Treble Ensemble, 1; Vocal Duet #1, 2; Vocal Duet #2, 3; Tenor Sax, Trombone, Tuba Trio, 1; Cornet/Trumpet Solo, Brisa Cole, 1; Trombone Solo, Aaron Suhr, 1; Mixed Chorus, 2.

Honorable Mentions were given to Jackson Schwartz and Yvonne Kreiling.

Mitchell: Alto Saxophone Solo, Toni McGinley, 1; Clarinet Solo, Brennalyn Carlson, 2; Soprano/Alto Solo, Shirley Cotant, 1; Flute Solo, Anna Cheek, 2; Clarinet Solo, Breya Docekal, 1; Soprano/Alto Solo, Kiera Stauffer, 1; Clarinet Trio, 2; Soprano/Alto Solo, Mattie Taylor, 1; Band, Plaque; Mixed Chorus, 3; Percussion Ensemble, 1; Jazz Band, Plaque; Show Choir, 3.

Honorable Mentions were given to Landen Murphy, Riley Murphy, Braden Reisig, Lukah Schwery, and Jonah Splichal.

Morrill: Clarinet Solo, Justine Wilkinson, 1; Clarinet Duet, 2; Soprano/Alto Solo, Samantha Brown, 1; Soprano/Alto Solo, Elizabeth Henderson, 2; Vocal Sextet, 2; Mixed Chorus, 2.

Potter-Dix: Mixed Chorus, 1

Scottsbluff: Mixed Chorus #1 (Freshman Choir), 2; Violin Solo, Linnea Bleisch Hillary, 2; String Trio #1,, 2; String Quartet #2, 1; Cello Solo, Brooke Margheim, 2; Cello Solo, Javier Molina, 1; Cello Solo, Abigail Parker, 2; String Bass Solo, Jolie Rodriquez, 1; Mixed Chorus #2 (All-School Choir), 1; Viola Solo, Ella Carlson, 1; Violin Solo, Lyndsay Johnson, 2; Violin Solo, Carlie Margheim, 1; Violin Solo, Avarie Reiner, 2; Cello Solo, Kathryn Vance, 2; String Quintet, 1; Mixed Chorus #3 (A Capella), Plaque; Cello Solo, Ashley Lemoine, 1; String Trio #2, 1; Violin Solo, Dallas Enriquez, 2; Tenor/Bass Solo, Andrew Adams, 2; Tenor/Bass Solo, Brandon Baker, 1; Vocal Duet #1,, 2; Small String Ensemble, 1; Vocal Duet #2, 1; Soprano/Alto Solo, Elizabeth Fuss, 1; Bass Clarinet Solo, Abagail Pieper, 1; Soprano/Alto Solo, Addison Golas, 2; Alto Saxophone Solo, Adolfo VaqueraMartinez, 2; Soprano/Alto Solo, Gwendolyn Gosnell, 3; Clarinet Solo, Hilario VaqueraMartinez, 1; Soprano/Alto Solo, Mina Griffith, 1; Soprano/Alto Solo, Katherine Hoevet, 1; Flute Solo, Lilian DeWitt, 1; Soprano/Alto Solo, Lauren Johnson, 1; Flute Solo, Abby Harveson, 1; Soprano/Alto Solo, Rebecca Lemoine, 1; Flute Solo, Teyla Huff, 1; Soprano/Alto Solo, Megan Peister, 1; Orchestra, Plaque; Soprano/Alto Solo, Katrina Richards, 1; Piano Solo, Riley Ibero, 1; Soprano/Alto Solo, Katelynn Serrato, 2; Soprano/Alto Solo, Hannah Shaddick, 1; Euphonium Solo, Riley Ibero, 1; Tuba Solo, Jacob Mark, 1; Soprano/Alto Solo, Grace Baker, 1; Soprano/Alto Solo, Erin Clark, 2; Percussion Ensemble, 1; Tenor/Bass Solo, Michael Yetter, 2; Soprano/Alto Solo, Paige Fisher, 1; Soprano/Alto Solo, Devony Thoene, 1; Soprano/Alto Solo, Siena VanDerVeen, 1; Soprano/Alto Solo, Hailey Weis Darnold, 2; Soprano/Alto Solo, Abigail Dunkel, 1; Tenor/Bass Solo, Fabian Zamarripa, 1; Band, Plaque; Show Choir #1 (27th Street Singers), Plaque; Show Choir #2 (Choralaires), Plaque.

Outstanding Performance Awards were given to Lauren Johnson, Riley Ibero, Maria Ayala, Brooke Margheim, Camry Miller, Zoe Miller, Thompson Bastron, Charley Devlin, Sheridan Ferguson, Kailor Lucius, Samuel Rusch, and Michael Yetter.

Honorable Mentions were given to Elizabeth Fuss, Megan Peister, Devony Thoene, Jolie Rodriguez, Kayla Bowles, Lyndsay Johnson, Camry Miller, Abigail Parker, and Kathryn Vance.

Sidney: Mixed Chorus #1, Plaque; Mixed Chorus #2, Plaque; Advanced Vocal Group, 1; Select Choir, 1; Duet #1, 1; Duet #2, 1; Duet #3, 1; Tenor/Bass Solo, Cayden Carrasco, 1; Tenor/Bass Solo, Duncan Carrasco, 1; Tenor/Bass Solo, Noel Onate, 1; Tenor/Bass Solo, Raven Angelo Dinorog, 1; Soprano/Alto Solo, Daisy Garner, 1; Tenor/Bass Solo, Ty Grunig, 1; Soprano/Alto Solo, Deanna Horst, 1; Soprano/Alto Solo, Kourtney Keller, 1; Soprano/Alto Solo, Rylee Mcmanis, 1; Tenor/Bass Solo, Jesse Cortney, 1; Soprano/Alto Solo, Madison Packer, 1; Tenor/Bass Solo, Dru Weimer, 1; Cornet/Trumpet Solo, Noel Onate, 2; Piano Solo, Deanna Horst, 1; Piano Solo, Dru Weimer, 1; Treble Chorus, Plaque; Band, Plaque; Jazz Band, Plaque; Show Choir, Plaque.

Outstanding Performance Awards were given to Deanna Horst and Kourtney Keller.

Honorable Mentions were given to Ty Grunig and Kourtney Keller.

Sioux County: Soprano/Alto Solo, Jaime Turbiville, NR; Vocal Trio #1, 2; Vocal Trio #2, 2; Clarinet Solo, Jaime Turbiville, 1.