Bridgeport's Loomis-Goltl takes second in discus with record throw

OMAHA - A record-breaking performance at just the right time earned Bridgeport’s Ruthie Loomis-Goltl a second-place finish in the discus at the Class C state track and field meet on Friday in Omaha.

Loomis-Goltl sailed the platter 137 feet, 8 inches to finish just behind event winner Jessica Stieb of Arcadia-Loup City, who won with a distance of 137-11.

A University of Colorado basketball commitment, Loomis-Goltl broke her school’s record of 130-8. That was set in 2003 by Kara Hoxworth.

“I’m super excited about finishing second in the state and breaking the school record,” Loomis-Goltl said. “I had a big PR at the perfect moment so I was really happy with the way the year ended, especially since Class C was so competitive this year.”

Loomis-Goltl is now a two-time state medalist in the event. She placed sixth last year as a sophomore. Those results certainly haven’t just been an individual accomplishment.

“Coach (Tony) McGrath has helped me so much to continue to improve through the season and peak at the right times,” Loomis-Goltl said. “Grace Dean was the perfect throwing partner in practice. It was a great season, and hopefully I’ll have a chance at gold again next year.”

Loomis-Goltl’s performance on Friday helped vault the Bridgeport girls all the way up to ninth in the team standings. She will be back in state action on Saturday in the high jump.

Loomis-Goltl was joined in medalist position in the discus by Gordon-Rushville’s McKinley Grover. Grover placed fifth with a mark of 125-7.

There were no other Panhandle medalists in Class C on Friday. Bridgeport’s Madison Ribble came the closest as she placed 12th in the 3,200-meter run with a time of 12 minutes, 45.25 seconds.

In the boys’ 3,200, Bridgeport’s Elijah Conley finished 18th in a time of 11:05.22.

In the girls’ long jump, Gordon-Rushville’s Haley Johnson placed 22nd with a mark of 14-10 1/4. Bridgeport’s Olivia Loomis-Goltl ended 24th in the event with a distance of 14-3 1/4.

The Garden County boys enjoyed plenty of success in Friday’s opening day of the Class D state meet in Omaha.

Johnny Vargas medaled individually in the triple jump. He finished eighth with a mark of 40-6 1/2.

Vargas also teamed up with Zeke Christiansen, Gunner Roberson and Nate Billey on the Eagles’ 4x800 relay that medaled in sixth with a time of 8:42.71.

Garden County’s Dillon Christiansen advanced to the finals of the 300 hurdles. He qualified with a time of 42 flat.

Kamry Kramer led the Garden County girls with a 24th-place finish in the long jump with a mark of 13-4 3/4.

A trio of other local individuals claimed medals on Friday. Leyton’s Axi Benish placed sixth in the 3,200 with a time of 12:42.71. Crawford’s Paityn Homan medaled eighth in the 3,200 in 12:49.91.

In the boys’ high jump, Potter-Dix’s Thomas Muldoon finished eighth by clearing 6 feet.

Leyton’s Gabriel Tretter just missed winning a medal in the 3,200. He finished ninth with a time of 11:01.22.

Sioux County’s Skylar Edmund and Leyton’s Shawnee Gamble both qualified for the finals of the girls’ 400. Edmund ran a preliminary time of 1:02.02 and Gamble clocked a 1:02.3.

Crawford’s 4x800 relay of Madison Swanson, Kylah Vogel, Paityn Homan, and Kiera Brennan ran to a 10th-place finish in a time of 10:46.38.

CLASS C BOYS

Team scoring: Battle Creek 22, Hartington CC 20, Norfolk Catholic 18, Stanton 16, Ainsworth 15, Lourdes 10, Grand Island CC 9, South Loup 8, Hastings St. Cecilia 8, Elmwood-Murdock 8, Bishop Neumann 6.5, Sutton 6, Perkins County 6, Sandy Creek 6, Oakland-Craig 5, Lincoln Lutheran 5, Doniphan-Trumbul 4.5, Ord 4, Superior 3, Homer 3, Freeman 2.5, Howells-Dodge 2.5, Centura 2, Twin River 2, Wilber-Clatonia 2, Cornerstone Christian 1

FINALS

3,200: 1, Carson Noecker, Cedar Catholic, 9:16.05a. 2, Ben Hammond, Norfolk Catholic, 10:00.30. 3, Mason McGreer, Perkins County, 10:01.39. 4, Ty Schlueter, Ainsworth, 10:01.62. 5, Abraham Larson, Stanton, 10:08.98. 6, Grant Lander, Homer, 10:12.91. 7, Jackson Strain, Twin River, 10:16.17. 8, Justin Sherman, Cornerstone Christian, 10:18.14

3,200 relay: 1, Cedar Catholic (Grant Arens, Lukas Wortmann, Carson Noecker, Carson Arens), 8:22.40. 2, South Loup, 8:22.79. 3, Hastings St. Cecilia, 8:22.93. 4, Lincoln Lutheran, 8:26.39. 5, Ord, 8:28.90. 6, Battle Creek, 8:32.21. 7, Wilber-Clatonia, 8:32.65. 8, Bishop Neumann, 8:35.25.

Shot: 1, Kade Pieper, Norfolk Catholic, 57-8½. 2, Kamden Dusatko, Stanton, 54-5¾. 3, Nathan Baldwin, Sutton, 53-8½. 4, Jacob Ottis, Battle Creek, 53-2¾. 5, Barrett Wilke, Stanton, 52-11½. 6, Seth Schnakenberg, Superior, 52-7¾. 7, Trent Uhlir, Battle Creek, 51-5. 8, Kolby Gorecki, Centura, 51-1.

High jump: 1, Carter Nelson, Ainsworth, 6-10. 2, Landon Olson, Battle Creek, 6-10. 3, Micah Biltoft, Sandy Creek, 6-6. 4, Myles Sadd, Doniphan-Trumbull, 6-2. 4, Connor Schutt, Bishop Neumann, 6-2. 6, Lance Brester, Howells-Dodge, 6-0. 6, Taylan Vetrovsky, Freeman, 6-0. 8, Troy Rassmussen, Centura, 6-0.

Triple jump: 1, Beau Lee, Lourdes Central Catholic, 45-1. 2, Cade Hosier, Elmwood-Murdock, 44-9. 3, Isaac Herbek, Grand Island Central Catholic, 44-5¾. 4, LJ McNeill, Oakland-Craig, 43-7¼. 5, Landon Olson, Battle Creek, 43-1½. 6, Marcus Lowry, Grand Island Central Catholic, 42-11½. 7, Carson Kudlacek, St. Cecilia, 42-10½. 8, Connor Schutt, Bishop Neumann, 42-10¼.

Qualifiers

100-meter qualifiers: Koa McIntyre, Archbishop Bergan, 10.94; Harrison Klein, Louisville, 11.01; Trevor Thomson, Summerland, 11.12; Gage Steinke, Grand Island CC, 11.06; Mitchell Hupp, Stanton, 11.17; Caid McCart, West Holt, 11.19; Jenson Anderson, Hastings St. Cecilia, 11.24; Cade Hosier, Elmwood-Murdock, 11.25.

Heat 1: Koa McIntyre, Archbishop Bergan, 10.94Q; Harrison Klein, Louisville, 11.01Q; Trevor Thomson, Summerland, 11.12Q; Gage Steinke, Grand Island CC, 11.06q; Mitchell Hupp, Stanton, 11.17q; Caid McCart, West Holt, 11.19q; Jenson Anderson, Hastings St. Cecilia, 11.24q; Cade Hosier, Elmwood-Murdock, 11.25q

Heat 2: Harrison Klein, Louisville, 11.01Q; Jenson Anderson, Hastings St. Cecilia, 11.24q; Cade Hosier, Elmwood-Murdock, 11.25q; Drew Erhart, Palmyra, 11.37; Antonio Sims, Malcolm, 11.59; Mayson McIntosh, Hartington-Newcastle, 11.65; Ellis Livingston, Gordon-Rushville, 11.68; Jake Peitz, Hartington-Newcastle, 11.78

Heat 3: Koa McIntyre, Archbishop Bergan, 10.94Q; Gage Steinke, Grand Island CC, 11.06q; Ryker Evans, Hi-Line, 11.35; Matthew Wing, Lincoln Lutheran, 11.56; Jose Escandon, Gibbon, 11.59; Brett Kleinschmit, Hartington CC, 11.67; Grant Wiedel, Thayer Central, 11.68; Beau Ruskamp, Wisner-Pilger, 11.70

200 qualifiers: Koa McIntyre, Archbishop Bergan, 22.34; Caden Denker, David City, 22.37; Brayton Johnson, Grand Island CC, 22.78; Caid McCart, West Holt, 22.79; Carter Nelson, Ainsworth, 22.88; Mitchell Hupp, Stanton, 22.88; Logan Turek, Wood River, 22.90; Trevor Thomson, Summerland, 22.99

Heat 1: Koa McIntyre, Archbishop Bergan, 22.34Q; Carter Nelson, Ainsworth, 22.88q; Trevor Thomson, Summerland, 22.99q; Jack McKay, David City, 23.46; Keaton Lemburg, Centura, 23.55; Bryant Stouffer, Aquinas Catholic, 23.67; Blake Garner, Perkins County, 23.89; Cade Hosier, Elmwood-Murdock, 23.95

Heat 2: Caden Denker, David City, 22.37Q; Mitchell Hupp, Stanton, 22.88q; Drew Erhart, Palmyra, 23.29; Jake Peitz, Hartington-Newcastle, 23.57; Will Jurgens, Lincoln Lutheran, 23.64; Casey Hanson, Perkins County, 23.74; Matthew Wing, Lincoln Lutheran, 23.78; Grant Wiedel, Thayer Central, 24.21

Heat 3: Brayton Johnson, Grand Island CC, 22.78Q; Caid McCart, West Holt, 22.79q; Logan Turek, Wood River, 22.90q; Ryker Evans, Hi-Line, 23.09; Reed Bennett, Elkhorn Valley, 23.41; Lucas Ronnfeldt, Brld, 23.44; Logan Bokemper, Wakefield, 23.52; Grant Lewandowski, Tri County, 23.63

400 qualifiers: Brayton Johnson, Grand Island CC, 50.31; Logan Lebo, Lincoln Lutheran, 50.44; Beau Ruskamp, Wisner-Pilger, 51.73; Ben Alberts, Grand Island CC, 50.65; Alex Kuehn, Hartington CC, 50.92; Cache Gracey, South Loup, 51.06; Caden Denker, David City, 51.25; August Scholting, Wisner-Pilger, 52.01

Heat 1: Brayton Johnson, Grand Island CC, 50.31Q; Alex Kuehn, Hartington CC, 50.92q; Caden Denker, David City, 51.25q; Caleb Paulk, Wood River, 53.19; Johnathan DeRiso, Ord, 53.35; Houston Broz, Wilber-Clatonia, 53.57; Jack Cohen, Om Brown Talb, 53.81; Karl Grafelman, Om Brown Talb, 53.92

Heat 2: Beau Ruskamp, Wisner-Pilger, 51.73Q; August Scholting, Wisner-Pilger, 52.01q; Will Hamer, Battle Creek, 52.21; Emmanuel Consbruck, Hastings St. Cecilia, 52.73; Asher McCart, West Holt, 53.17; Chase Moorhead, Hershey, 53.71; Logan McGreer, Malcolm, 54.84, Jace Freeseman, Gordon-Rushville, DQ

Heat 3: Logan Lebo, Lincoln Lutheran, 50.44Q; Ben Alberts, Grand Island CC, 50.65q; Cache Gracey, South Loup, 51.06q; Kanyon Talton, Norfolk Catholic, 53.21; Jace Phillips, Bridgeport, 53.87; Gavin Ekstein, Superior, 54.09; Grant Arens, Hartington CC, 54.86; Nylin Bowers, Gibbon, 55.62

110 hurdles qualifiers: Deagan Puppe, Laurel-Concord-Coleridge, 14.91; Kamdyn Swartz, Bishop Neumann, 14.97; Dane Miller, Superior, 15.31; Easton Fries, Chase County, 15.09; Daniel Puppe, Laurel-Concord-Coleridge, 15.56; Baron Buckendahl, Battle Creek, 15.57; Lance Brester, Howells-Dodge, 15.59; Riley Wilson, Elmwood-Murdock, 15.86q

Heat 1: Deagan Puppe, Laurel-Concord-Coleridge, 14.91Q; Easton Fries, Chase County, 15.09q; Lance Brester, Howells-Dodge, 15.59q; Jace Bombeck, Gibbon, 15.93; Kade Anderson, Chase County, 16.09; Jensen Olsen, Chase County, 16.19; Quinn Palmer, Wilber-Clatonia, 16.57; Beau Ruskamp, Wisner-Pilger, 16.68

Heat 2: Kamdyn Swartz, Bishop Neumann, 14.97Q; Daniel Puppe, Laurel-Concord-Coleridge, 15.56q; Riley Wilson, Elmwood-Murdock, 15.86q; Colin Rhynalds, North Bend Central, 15.95; Dylan Amick, Battle Creek, 16.40; Trevor Brown, Southern Valley, 16.65; Noah Jurgens, Freeman, 16.69; Aydon McDonald, Gordon-Rushville, 19.27

Heat 3: Dane Miller, Superior, 15.31Q; Baron Buckendahl, Battle Creek, 15.57q; Jackson Ricchio, Battle Creek, 16.23; Caleb Allen, Ainsworth, 16.32; Ty Krommenhoek, Tri County Northeast, 16.37; John Prochaska, Aquinas Catholic, 16.39; Hunter White, Shelby-Rising City, 16.54; Bladen Garcia, Centura, 16.56

300 hurdles qualifiers: Kamdyn Swartz, Bishop Neumann, 39.83; Beau Ruskamp, Wisner-Pilger, 40.33; Baron Buckendahl, Battle Creek, 41.32; Dane Miller, Superior, 40.24; Riley Wilson, Elmwood-Murdock, 40.33; Easton Fries, Chase County, 41.18; Caleb Allen, Ainsworth, 41.64; John Prochaska, Auinas Catholic, 41.78

Heat 1: Beau Ruskamp, Wisner-Pilger, 40.33Q; Easton Fries, Chase County, 41.18q; Caleb Allen, Ainsworth, 41.64q; Hunter White, Shelby-Rising City, 42.46; Houston Broz, Wilber-Clatonia, 42.78; Gavin Zoucha, Malcolm, 43.30; Mayson McIntosh, Hartington-Newcastle, 43.72; Alex Rohrobaugh, Parkview Christ, 44.20

Heat 2: Kamdyn Swartz, Bishop Neumann, 39.83Q; Dane Miller, Superior, 40.24q; Riley Wilson, Elmwood-Murdock, 40.33q; Jackson Ricchio, Battle Creek, 42.27; Jake Bargen, Centennial, 43.27; Jackson Lindburg, Cross County, 43.42; Ben Holsing, Tri County, 43.76; Mitchel Wilson, Southern Valley, 45.90

Heat 3: Baron Buckendahl, Battle Creek, 41.32Q; John Prochaska, Aquinas Catholic, 41.78q; Carter Werner, Elkhorn Valley, 41.87; Calvin Sassaman, Bishop Neumann, 42.11; Lance Brester, Howells-Dodge, 42.61; Braden Miller, Gibbon, 42.72; Aydon McDonald, Gordon-Rushville, 42.77; Daniel Puppe, Laurel-Concord-Coleridge, 43.42;

CLASS D BOYS

Team scoring: North Platte St. Pats 14.5, Falls City Sacred Heart 13, Loomis 12, Cambridge 11, Axtell 10, McCool Junction 10, Mullen 10, Sandhills Valley 10, Riverside 10, Shelton 10, Plainview 8, Bloomfield 8, Burwell 8, Kenesaw 8, Paxton 8, Sandhills/Thedford 6, Friend 6, Harvard 5, Wausa 5, Humphrey St. Francis 4.5, Garden County 4, Wynot 4, Cody-Kilgore 3, Creighton 3, Central Valley 2, Potter-Dix 1, Pawnee City 1

FINALS

3,200: 1, Trevor Kuncl, Mullen, 10:06.87. 2, Damin Luedke, Paxton, 10:13.54. 3, Jarrett Miles, St Patrick, 10:14.37. 4, Addison Smith, Wausa, 10:14.45. 5, Jake Brugger, McCool Junction, 10:33.99. 6, Carson Trompke, Cambridge, 10:41.51. 7, Boston Wood, Central Valley, 10:53.76. 8, Porter Connick, St Patrick, 10:58.56

3,200 relay: 1, Axtell (Luc Lopez, Keyton Cole, Cooper Miller, Calvin Johnson), 8:30.27. 2, Sacred Heart, 8:31.89. 3, McCool Junction, 8:34.68. 4, St Patrick, 8:38.76. 5, Wynot, 8:38.76. 6, Garden County, 8:42.71. 7, Humphrey St. Francis, 8:45.05. 8, Pawnee City, 8:47.14.

Shot: 1, Tad Dimmitt, Sandhills Valley, 54-3¾. 2, Carter Mann, Burwell, 53-3. 3, Dalton Gieselman, Bloomfield, 52-3¼. 4, Brogan Nachtigal, Sacred Heart, 51-¾. 5, Eli Jensen, Kenesaw, 49-7½. 6, Dylan Naslund, Cody-Kilgore, 49-0. 7, Clayton Meyer, Loomis, 48-5¼. 8, Cristian Blincow, Loomis, 47-11¾.

High jump: 1, Zach Myers, Shelton, 6-4. 2, Spencer Hillie, Plainview, 6-4. 3, Cooper Girmus, Friend, 6-4. 4, Gunnar Hadley, Loomis, 6-0. 4, Shay Swanson, Loomis, 6-0. 6, Tanner Pfeifer, St. Francis, 6-0. 6, Caleb Munson, St. Patrick, 6-0. 8, Thomas Muldoon, Potter-Dix, 6-0.

Triple jump: 1, Tony Berger, Riverside, 44-3¼. 2, Quintin Shaner, Cambridge, 42-1. 3, Seth Scranton, Sandhills/Thedford, 42-0½. 4, Xavier Marburger, Harvard, 41-9¼. 5, Tyson Denkert, Kenesaw, 41-6¾. 6, Cade Hammer, Creighton, 41-6½. 7, Wylie Ziegler, Bloomfield, 40-10½. 8, Johnny Vargas, Garden County, 40-6½.

Qualifiers

100-meter qualifiers: Isaiah Zelasney, Osceola, 10.94; Will Kulhanek, Overton, 11.01; Brody Krusemark, Pender, 11.08; Dillon Miller, Brady, 11.10; Carson Bloom, Riverside, 11.14; Trey Kennedy, Kenesaw, 11.21; Jackson Kerchal, Dundy County Stratton, 11.22; Xavier Blackburn, Osceola, 11.31

Heat 1: Brody Krusemark, Pender, 11.08Q; Dillon Miller, Brady, 11.10q; Jackson Roberts, North Platte St. Pats, 11.40; Trae Hickman, Sandhills/Thedford, 11.40; Blake Lusk, Brady, 11.54; Jackson Waldo, CWC, 11.64; Luke Kasten, Potter-Dix, 11.67; Wyatt Rathe, Sterling, 11.78

Heat 2: Isaiah Zelasney, Osceola, 10.94Q; Carson Bloom, Riverside, 11.14q; JJ McQueen, HTRS, 11.38; Tyler Pickworth, Mead, 11.39; Xavier Marburger, Harvard, 11.42; Grant Walker, Wauneta-Palisade, 11.43; Cole Duba, CWCm 11.54; Bobby Schneider, Dundy County Stratton, 11.71.

Heat 3: Will Kulhanek, Overton, 11.01Q; Trey Kennedy, Kenesaw, 11.21q; Jackson Kerchal, Dundy County Stratton, 11.22q; Xavier Blackburn, Osceola, 11.31q; Cash Gurney, Burwell, 11.32; Trevor Hueske, Nebraska Lutheran, 11.39; Dakota Storer, Arthur County, 11.41; Ashton Sims, Humphrey/Lindsay Holy Family, 11.70

200 qualifiers: Isaiah Zelasney, Osceola, 22.25; Dillon Miller, Brady, 22.65; Jack Molt, Riverside, 23.18; Will Kulhanek, Overton, 22.97; Cash Gurney, Burwell, 23.08; Carson Bloom, Riverside, 23.15; Blake Lusk, Brady, 23.20; Jackson Roberts, North Platte St. Pats, 23.22

Heat 1: Dillon Miller, Brady, 22.65Q; Cash Gurney, Burwell, 23.08q; Blake Lusk, Brady, 23.20q; Andy Maloley, Pawnee City, 23.51; Bryce Schmidt, Anselmo-Merna, 23.66; Fletcher Dubas, Fullerton, 23.97; Dakota Storer, Arthur County, 24.04; Charlie Schroeder, Wynot, 24.23

Heat 2: Isaiah Zelasney, Osceola, 22.25Q; Will Kulhanek, Overton, 22.97q; Carson Bloom, Riverside, 23.15q; Brody Krusemark, Pender, 23.55; Cooper Miller, Axtell, 23.70; Luke Kasten, Potter-Dix, 23.75; Shay Swanson, Loomis, 23.78; Grant Walker, Wauneta-Palisade, 24.09

Heat 3: Jack Molt, Riverside, 23.18Q; Jackson Roberts, North Platte St. Pats, 23.22q; Randal Gronenthal, Humphrey/Lindsay Holy Family, 23.28; JJ McQueen, HTRS, 23.35; Xavier Marburger, Harvard, 23.35; Trevor Hueske, Nebraska Lutheran, 23.71; Cole Duba, CWC, 23.77; Cade Hammer, Creighton, 24.01

400 qualifiers: Isaiah Zelasney, Osceola, 50.97Q; Randal Gronenthal, Humphrey/Lindsay Holy Family, 51.25; Gabe Escalante, Winside, 52.44; Alexx Winkelman, Osceola, 52.13; Tanner Pfeifer, Humphrey St. Francis, 52.80; Colton Carlson, Arapahoe, 53.12; Calvin Finley, Ansley/Litchfield, 53.14; Lance Vasa, Arthur County, 53.17

Heat 1: Randal Gronenthal, Humphrey/Lindsay Holy Family, 51.25Q; Alexx Winkelman, Osceola, 52.13q; Calvin Finley, Ansley/Litchfield, 53.14q; Andy Maloley, Pawnee City, 53.39; Thomas Muldoon, Potter-Dix, 53.95; Triston Moses, Burwell, 54.13; Jose Lund, Bertrand, 56.04; Cooper Miller, Axtell, DNF

Heat 2: Isaiah Zelasney, Osceola, 50.97Q; Colton Carlson, Arapahoe, 53.12q; Aiden Norman, Fullerton, 53.18; Cody Bruegman, Bloomfield, 53.25; Dillon Haines, Ansley/Litchfield, 53.82; Charlie Schroeder, Wynot, 54.15; Layne Warrior, Bloomfield, 54.90; Beau Knapp, Elm Creek, 55.79

Heat 3: Gabe Escalante, Winside, 52.44Q; Tanner Pfeifer, Humphrey St. Francis, 52.80q; Lance Vasa, Arthur County, 53.17q; Jackson Waldo, CWC, 53.53; Bodie True, Osmond, 53.54; Brody Eggers, Creighton, 54.07; MJ Coffey, Blue Hill, 54.57; Zeke Jones, Diller-Odell, 54.57

110 hurdles qualifiers: Tony Berger, Riverside, 14.81; Clayton Moore, Mullen, 15.43; Will Moats, North Platte St. Pats, 15.74; Hans Gideon, Burwell, 15.61; uinn Bertrand, Axtell, 15.65; Braydn Hutto, Hitchcock County, 15.82; Tyler Baue, Wausa, 15.89; Dahlton Wood, Cambridge, 16.04

Heat 1: Tony Berger, Riverside, 14.81Q; Quinn Bertrand, Axtell, 15.65q; Tyler Baue, Wausa, 15.89q; Joe Simon, Falls City Sacred Heart, 16.10; Jaxton Starr, Sandhills Valley, 16.30; Carson McCleary, Red Cloud, 16.52, Quintin Shaner, Cambridge, 16.59; Gage Mintken, Hay Springs, 18.73

Heat 2: Clayton Moore, Mullen, 15.43Q; Hans Gideon, Burwell, 15.61q; Tristian White, Arapahoe, 16.14; Kaden Polt, Osmond, 16.32; Andrew Harms, Sterling, 16.46; Brady Cook, Fullerton, 16.67; Gunnar Hadley, Loomis, 16.88; Will Gunning, Plainview, 18.28

Heat 3: Will Moats, North Platte St. Pats, 15.74Q; Braydn Hutto, Hitchcock County, 15.82q; ; Dahlton Wood, Cambridge, 16.04q; Jaxon Knisley, North Platte St. Pats, 16.09; Ryan Pheak, Osceola, 16.35; Dylan Ramer, Hay Springs, 16.52; Kyler Adams, Creighton, 17.02; Jacob Halvorsen, Axtell, 17.12

300 hurdles qualifiers: Clayton Moore, Mullen, 40.87; Hans Gideon, Burwell, 41.43; Tyson Denkert, Kenesaw, 41.65; Will Moats, North Platte St. Pats, 41.63; uinn Bertrand, Axtell, 41.69; Xavier Blackburn, Osceola, 41.82; Dillon Christiansen, Garden County, 42.00; Tristian White, Arapahoe, 42.15

Heat 1: Hans Gideon, Burwell, 41.43Q; Dillon Christiansen, Garden County, 42.00q; Tristian White, Arapahoe, 42.15q; Johnny Vargas, Garden County, 42.42; Spencer Hille, Plainview, 42.45; Tyler Baue, Wausa, 43.40; Ryan Bailey, Ansley/Litchfield, 43.85; Jacob Halvorsen, Axtell, 44.37

Heat 2: Tyson Denkert, Kenesaw, 41.65Q; Xavier Blackburn, Osceola, 41.82q; Dahlton Wood, Cambridge, 42.68; Wyat Lambertson, Anselmo-Merna, 43.01; Brayden Rut, Meridian, 43.47; Owen Oglesby, BDS, 43.71; Chase Gracey, Mullen, 44.01; Andrew Krick, Riverside, 46.18

Heat 3: Clayton Moore, Mullen, 40.87Q; Will Moats, North Platte St. Pats, 41.63q; Quinn Bertrand, Axtell, 41.69q; Andrew Harms, Sterling, 43.56; Ryan Pheak, Osceola, 43.86; Caleb Fossenbarger, Johnson-Brock, 44.11; Kaden Polt, Osmond, 44.92; Will Gunning, Plainview, 47.49

CLASS C GIRLS

Team scoring: Superior 21, Crofton 19, Hastings St. Cecilia 16, Chase County 14, Wisner-Pilger 13, Grand Island CC 11, Bishop Neumann 10, Arcadia-Loup County 10, Ainsworth 8, Bridgeport 8, Battle Creek 8, Aquinas Catholic 6, South Loup 6, Sandy Creek 6, Tri County Northeast 5, Nebraska Christian 5, North Bend Central 4, Gordon-Rushville 4, Valentine 4, Centura 3, Lincoln Lutheran 3, Cornerstone Christian 3, Fillmore Central 2, Conestoga 2, Oakland-Craig 2, Hershey 1, Louisville 1

FINALS

3,200: 1, Jordyn Arens, Crofton, 11:28.48. 2, Alayna Vargas, Hastings St. Cecilia, 12:02.44. 3, Lucy Spady, Chase County, 12:05.95. 4, Hannah Swanson, Nebraska Christian, 12:06.97. 5, Katherine Kerrigan, Ainsworth, 12:11.38. 6, Brekyn Kok, Cornerstone Christian, 12:13.58. 7, Danie Parriott, Conestoga, 12:20.06. 8, Avery O'Boyle, Grand Island Central Catholic, 12:21.76

3,200 relay: 1, Bishop Neumann (Cassie Coufal, Kali Jurgensmeier, Adelyn Zwick, Kinslee Bosak), 9:54.02. 2, Hastings St. Cecilia, 10:03.62. 3, Aquinas Catholic, 10:13.25. 4, Chase County, 10:19.69. 5, Crofton, 10:20.48. 6, North Bend Centralral, 10:20.77. 7, Oakland-Craig, 10:21.23. 8, Louisville, 10:24.22

Discus: 1, Jessica Stieb, Arcadia-Loup City, 137-11. 2, Ruthie Loomis-Goltl, Bridgeport, 137-8. 3, Shayla Meyer, Superior, 136-6. 4, Abby Stallbaumer, South Loup, 134-9. 5, McKinley Grover, Gordon-Rushville, 125-7. 6, Kaylie Lotspeich, Chase County, 124-7. 7, Kaitlyn Nelson, Ainsworth, 124-3. 8, Michalee Brownawell, Hershey, 120-11.

Long jump: 1, Ella Gardner, Superior, 18-¾. 2, Lindsey Kneifl, Wisner-Pilger, 17-3¼. 3, Leah Hatch, Sandy Creek, 16-8½. 4, Jordyn Carr, Tri County, 16-7. 5, Kailee Kellum, Valentine, 16-6. 6, Abby Wachal, Lincoln Lutheran, 16-2½. 7, Cameryn Goochey, Ainsworth, 16-1¼. 8, Kaitlyn Emanuel, North Bend Central, 16-1.

Pole vault: 1, Marissa Rerucha, Grand Island Central Catholic, 11-6. 2, Mya Zohner, Battle Creek, 11-0. 3, Jayden Jordan, Crofton, 10-6. 3, Sadie Rempel, Superior, 10-6. 3, Kayla Svoboda, Wisner-Pilger, 10-6.. 6, Kyra Wooden, Centura, 10-6. 7, Angelina Schademann, Fillmore Central, 10-6. 8, Reagan Cool, South Loup, 10-6.

Qualifiers

100-meter qualifiers: Adrianna Rodencal, Lincoln Lutheran, 12.32; Kate Leimbach, Lincoln Lutheran, 12.60; Ava Hilger, Auinas Catholic, 12.78; Ella Gardner, Superior, 12.50; Savannah Horne, Centennial, 12.61; Neely Behrns, David City, 12.72; Jerzee Milner, Chase County, 12.80; Kylie Kloster, Logan View, 12.80

Heat 1: Adrianna Rodencal, Lincoln Lutheran, 12.32Q; Ella Gardner, Superior, 12.50q; Kylie Kloster, Logan View, 12.80q; Molli Martin, Lincoln Lutheran, 12.80; Jazmine Rodriguez, Wood River, 12.92; Grace Reifenrath, Hartington CC, 13.19; Dani Harter, Bayard, 13.42

Heat 2: Kate Leimbach, Lincoln Lutheran, 12.60; Savannah Horne, Centennial, 12.61; Neely Behrns, David City, 12.72; Jerzee Milner, Chase County, 12.80; Jenna Rauert, Wood River, 12.82; Kyra Wooden, Centura, 13.38; Bryn Schwartz, South Loup, 13.43; Brooklyn Buell, North Central, 13.44

Heat 3: Ava Hilger, Aquinas Catholic, 12.78; Leah Hatch, Sandy Creek, 12.96; Liberty Baker Shelby-Rising City, 13.00; Aubrey Barnes, Norfolk Catholic, 13.01; Faith Christensen, Hartington CC, 13.05; Jordyn Carr, Tri County Northeast, 13.15; Sophia Reifenrath, Hartington CC, 13.18; Cassie Peatrowsky, Guardian Ang CC, 13.20

200 qualifiers: Adrianna Rodencal, Lincoln Lutheran, 25.24; Story Rasby, Sutherland, 25.93; Kylie Kloster, Logan View, 26.08; Ella Gardner, Superior, 26.21; Savannah Horne, Centennial, 26.26; Neely Behrns, David City, 26.42; Kate Leimbach, Lincoln Lutheran, 26.43; Sophia Reifenrath, Hartington CC, 26.55

Heat 1: Story Rasby, Sutherland, 25.93Q; Neely Behrns, David City, 26.42q; Ava Hilger, Aquinas Catholic, 26.74; Macie Peters, Wood River, 27.48; Ainsley Galyen, West Holt, 27.50; Haley Kneifl, Wisner-Pilger, 27.53; Madison Pingel, Johnson Cty Cent, 27.69; Hannah Dunning, Doniphan-Trumbul, 27.93

Heat 2: Adrianna Rodencal, Lincoln Lutheran, 25.24Q; Savannah Horne, Centennial, 26.26q; Sophia Reifenrath, Hartington CC, 26.55q; Teresa Quinn, Bishop Neumann, 26.59; Tacey From, Valentine, 27.41; Elizabeth Mayer, Hemingford, 27.57; Aspen Meyer, Lourdes Cen Cath, 27.65; Kaylei Perry, Shelby-Rising City, 28.19

Heat 3: Kylie Kloster, Logan View, 26.08Q; Ella Gardner, Superior, 26.21q; Kate Leimbach, Lincoln Lutheran, 26.43q; Jenna Rauert, Wood River, 26.82; Faith Christensen, Hartington CC, 27.08; Brooklin Hess, Morrill, 27.19; Britta Deden, Ord, 27.34; Mackenzie Schmid, Guardian Ang CC, 27.95

400 qualifiers: Story Rasby, Sutherland, 57.88Q; Bryn McNair, Chase County, 58.29; Hadley Cheatum, Summerland, 59.97; Laney Kathol, Hartington CC, 58.90; Josi Noble, Cross County, 1:00.04; Jocelynn Skoda, Guardian Ang CC, 1:00.61; Tacey From, Valentine, 1:00.70; Tenley Hadwiger, Amherst, 1:00.73

Heat 1: Story Rasby, Sutherland, 57.88Q; Tacey From, Valentine, 1:00.70q; Tenley Hadwiger, Amherst, 1:00.73q; Brooklin Hess, Morrill, 1:01.36; Josie Cleveringa, North Bend Central, 1:02.01; Lauren Bernecker, Hartington CC, 1:03.44; Izzi Brumbaugh, Nebraska Christ, 1:03.84; Jordan Metzler, Wakefield, DNF

Heat 2: Bryn McNair, Chase County, 58.29Q; Laney Kathol, Hartington CC, 58.90q; Ainsley Galyen, West Holt, 1:01.81; Emma Wakehouse, Tekamah-Herman, 1:02.71; Mari Keuck, Omaha Christ Ac, 1:03.44; Jenna Heinz, Sandy Creek, 1:03.51; Lillie Beach, Malcolm, 1:05.54; Miriam Frasher, Aquinas Catholic, DNS

Heat 3: Hadley Cheatum, Summerland, 59.97Q; Josi Noble, Cross County, 1:00.04q; Jocelynn Skoda, Guardian Ang CC, 1:00.61q; Kinslee Bosak, Bishop Neumann, 1:01.84; Rachel Lannin, Malcolm, 1:02.16; Jenna Rauert, Wood River, 1:02.32; Jill Parr, Hastings St. Cecilia, 1:03.00; Cambree Schmaltz, Bayard, 1:04.44

100 hurdles qualifiers: Adrianna Rodencal, Lincoln Lutheran, 14.25; Liberty Baker, Shelby-Rising City, 15.05; Jerzee Milner, Chase County, 15.05; Becca McGinley, Valentine, 15.45; Ellie Tramp, Crofton, 15.46; Tabitha Seip, Nebraska Christ, 15.61; Chloe Hanel, Clarkson/Leigh, 15.62; Kayla Svoboda, Wisner-Pilger, 15.63

Heat 1: Adrianna Rodencal, Lincoln Lutheran, 14.25Q; Ellie Tramp, Crofton, 15.46q; Tabitha Seip, Nebraska Christ, 15.61q; Eva Hartzell, Norfolk Catholic, 16.02; Delaney Frahm, Elmwood-Murdock, 16.58; Kailee Potts, Perkins County, 16.58; Mya Zohner, Battle Creek, 16.89; Daveigh Munter-McAfee, Wakefield, 18.02

Heat 2: Liberty Baker, Shelby-Rising City, 15.05Q; Kayla Svoboda, Wisner-Pilger, 15.63q; Kate Griess, Sutton, 15.95; Britta Deden, Ord, 16.41; Madeline Oltmanns, Battle Creek, 16.59; Clara Admiraal, Lincoln Lutheran, 16.96; Yanira Lazo, Gibbon, 17.03; Kaitlyn Emanuel, North Bend Central, DQ

Heat 3: Jerzee Milner, Chase County, 15.05Q; Becca McGinley, Valentine, 15.45q; Chloe Hanel, Clarkson/Leigh, 15.62q; Hadley Cheatum, Summerland, 15.83; Alivia Huxoll, Sutton, 16.42; Adalin Bosak, Bishop Neumann, 16.68; Sophie Humphrey, Battle Creek, 16.74; Emma Kucera, Gibbon, 17.10

300 hurdles qualifiers: Adrianna Rodencal, Lincoln Lutheran, 45.96; Hadley Cheatum, Summerland, 46.18; Kayla Svoboda, Wisner-Pilger, 46.84; Kinslee Bosak, Bishop Neumann, 46.90; Ellie Tramp, Crofton, 47.23; Kailee Potts, Perkins County, 47.29; Kali Jurgensmeier, Bishop Neumann, 47.65; Kate Griess, Sutton, 48.29

Heat 1: Hadley Cheatum, Summerland, 46.18Q; Kinslee Bosak, Bishop Neumann, 46.90q; Ellie Tramp, Crofton, 47.23q; Kate Griess, Sutton, 48.29q; Mya Zohner, Battle Creek, 49.87; Josi Noble, Cross County, 50.61; Tresha Koch, Stanton, 51.81; Charli Vickers, South Loup, 51.84

Heat 2: Kayla Svoboda, Wisner-Pilger, 46.84Q; Kailee Potts, Perkins County, 47.29q; Kali Jurgensmeier, Bishop Neumann, 47.65q; Miriam Frasher, Aquinas Catholic, 48.50; Jerzee Milner, Chase County, 48.54; Bre Millard, Tri County Northeast, 49.10; Emma Kucera, Gibbon, 50.31; Tabitha Seip, Nebraska Christ, 51.94.

Heat 3: Adrianna Rodencal, Lincoln Lutheran, 45.96Q; Delaney Frahm, Elmwood-Murdock, 48.49; Chloe Hanel, Clarkson/Leigh, 49.09; Madeline Oltmanns, Battle Creek, 50.83; Madelynn Wells, Thayer Central, 51.02; Erin Sheehy, Hastings St Ce, 51.88; Britta Deden, Ord, DQ

CLASS D GIRLS

Team scoring: North Platte St. Pats 18, Wausa 14, Meridian 14, Axtell 12, Fullerton 10, Humphrey St. Francis 10, Scribner-Snyder 10, St. Mary’s 10, Mullen 10, Cambridge 9, BDS 8, Kenesaw 8, McCool Junction 7, Shelton 6, Maywood-Hayes Center 6, Sterling 6, Osceola 5.5, Southwest 5.5, Loomis 5, Leyton 3, Pawnee City 3, Overton 3, Stuart 3, Wallace 2, Exeter-Milligan 2, Elm Creek 2, Cedar Bluffs 1, Boyd County 1, Crawford 1,

FINALS

3,200: 1, Darla Nelson, Wausa, 12:01.47. 2, Peyton Paxton, Mullen, 12:02.46. 3, Braelyn Gifford, St Patrick, 12:20.54. 4, Payton Gerken, McCool Junction, 12:23.69. 5, Kate Stienike, St Patrick, 12:39.30. 6, Axi Benish, Leyton, 12:42.71. 7, Mariah Gardner, Wallace, 12:47.60. 8, Paityn Homan, Crawford, 12:49.91

3,200 relay: 1, Humphrey St. Francis (Anna Stricklin, Emma Baumgart, Jalyssa Hastreiter, Hannah Baumgart), 10:02.93. 2, St Marys, 10:09.40. 3, Maywood-Hayes Center, 10:09.76. 4, Cambridge, 10:18.40. 5, Axtell, 10:22.30. 6, Pawnee City, 10:29.96. 7, Mullen, 10:30.13. 8, McCool Junction, 10:36.54.

Discus: 1, Cailey Stout, Scribner-Snyder, 123-2. 2, JessaLynn Hudson, BDS, 122-9. 3, Emmily Berglund, Shelton, 119-8. 4, Hanna Stewart, Loomis, 118-0. 5, Taylor Alexander, Wausa, 117-4. 6, Cadence Kramer, Stuart, 113-5. 7, Jayda Schroeder, Elm Creek, 112-11. 8, McKenize Snyder, Boyd County, 111-3.

Long jump: 1, Teagan Gonsior, Fullerton, 17-8. 2, Cassidy Gallagher, Kenesaw, 17-0¼. 3, Macy Richardson, Sterling, 16-10½. 4, Hayley Miles, St. Patrick, 16-9. 5, Kaylee Pribyl, Meridian, 16-6¼. 6, Mae Siegel, St. Patrick, 16-5¼. 7, Mya Hedstrom, St. Marys, 16-5. 8, Addy Sweeney, Cedar Bluffs, 16-1¾.

Pole vault: 1, Kaylee Pribyl, Meridian, 11-0. 2, Jessie Bertrand, Axtell, 10-0. 3, Ambie Custard, Southwest, 10-0. 3, Janna Roberts, Osceola, 10-0. 5, Autumn Deterding, Cambridge, 10-0. 6, Blair Brennan, Overton, 9-6. 7, Jozie Kanode, Exeter-Milligan, 9-6. 8, Anna Vodicka, McCool Junction, 9-6.

Qualifiers

100-meter qualifiers: Hayley Miles, North Platte St. Pats, 12.60; Alexandra Eisenhauer, Bloomfield, 12.73; Camryn Kocian, East Butler, 12.75; Dakotah Ludemann, Sterling, 12.83; NeLeigh Poss, Central Valley, 12.86; Kiley Hejtmanek, Maywood-Hayes Center, 12.87; Maya Dolliver, Pender, 12.88; Autumn Holt, Loomis, 12.94

Heat 1: Camryn Kocian, East Butler, 12.75Q; Autumn Holy, Loomis, 12.94q; Adysen McCarter, Overton, 13.03; Dalli Anders, Crawford, 13.09; Elsie Otun, Twin Loup, 13.36; Paige Sickels, Cambridge, 13.37; Kiki Nyanok, Heartland Lutheran, 13.55; BraeLynn Renz, BDS, FS

Heat 2: Alexandra Eisenhauer, Bloomfield, 12.73Q; Rori Wieseman, Osceola, 12.97; Blair Brennan, Overton, 13.20; Jaedin Johns, Arthur County, 13.32; Anna Clark, Sandhills/Thedford, 13.39; Kaylee Pribyl, Meridian, 13.40; Ashlynne Cha