Panhandle Prep All-Star Basketball rosters announced

On Wednesday, Panhandle Prep announced the rosters for the All-Star basketball games on Friday, May 27 at Gering High School. The girls’ will kick off the doubleheader at 5:30 p.m. with the boys immediately following.
RED GIRLS-HOME
SIERRA ALLEN-TORRINGTON
ASHLYNN ANDERSON-HYANNIS
ANGIE DAVIS-ALLIANCE
GRACE DESMOND-SOUTHEAST
REECE HALLEY-TORRINGTON
M’LYNN HILL-LINGLE FORT LARAMIE
MATTIE JONES-TORRINGTON
KAMRY KRAMER-GARDEN COUNTY
MARJEE SCHMITT-MITCHELL
LAURYN STANLEY-SOUTH PLATTE
RYLEE JO WARD-BURNS
SYDNEE WINKLER-GERING
RED GIRLS COACHES:
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JEFF HALLEY-TORRINGTON
BARRY WARD-BURNS
BLUE GIRLS-AWAY
MARIYAH AVILA-SCOTTSBLUFF
NATALIE BARRY-CRAWFORD
MACEY BOSARD-MITCHELL
JACQUE BOWLES-MITCHELL
NATALIE KEENAN-VERGIL-BRIDEGPORT
KAILEY KLEIN-SIOUX COUNTY
ELIZABETH MAYER-HEMINGFORD
BRYNNA ROSS-SIDNEY
AVAH STEGALL-ALLIANCE
TAYLEE STREEKS-BAYARD
TAYLOR SVOBODA-MULLEN
BLUE GIRLS COACHES:
TYLER SHAW-SIDNEY
RICK BARRY-CRAWFORD
RED BOYS–HOME
JUSTUS ALCORN-CHADRON
GAURAV CHIMA-CHADRON
LOGAN DeCOSTE-HAY SPRINGS
SAWYER DICKMAN-SIDNEY
TYLER HARRE-SCOTTSBLUFF
WYATT HECKENLIVELY-SIDNEY
JACKSON KIRKBRIDE-BURNS
JAYDEN McCRACKEN-ALLIANCE
KELLEN MUHR-ALLIANCE
THOMAS MULDOON-POTTER-DIX
MASON NICHOLS-BRIDGEPORT
JACKSON OSTDIEK-SCOTTSBLUFF
RED BOYS COACHES:
AUSTIN LEWIS-SIDNEY
CHRIS MORGAN-LEYTON
BLUE BOYS–AWAY
MONTE BAILEY-HYANNIS
COLLIN BRENNAN-CHADRON
DILLON CHRISTIANSEN-GARDEN COUNTY
GAVIN DUNKEL-MORRILL
KALE GIBBONS-MINATARE
GARRETT HOPKINS-BAYARD
LIAM KOSTMAN-HYANNIS
P.J. LYNCH-GORDON RUSHVILLE
CORBIN MURPHY-OGALLALA
CADE PREUIT-WHEATLAND
ETHAN REICHMAN-SOUTH PLATTE
BEN SAUER-BAYARD
BLUE BOYS COACHES:
MICHAEL SIMONS-BAYARD
CHARLES FERGUSON-HYANNIS