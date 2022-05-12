 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Panhandle Prep All-Star Basketball rosters announced

  • 0
Panhandle Prep All-Star Basketball rosters announced

Bearcat Mariyah Avila dribbles downcourt as Tiger Macey Bosard works to get the ball during the Western Conference Tournament on Dec. 3, 2021. Both will be playing in the Panhandle Prep All-Star game on May 27.

 BRYANNA WINNER/Star-Herald file photo

On Wednesday, Panhandle Prep announced the rosters for the All-Star basketball games on Friday, May 27 at Gering High School. The girls’ will kick off the doubleheader at 5:30 p.m. with the boys immediately following.

RED GIRLS-HOME

SIERRA ALLEN-TORRINGTON

ASHLYNN ANDERSON-HYANNIS

ANGIE DAVIS-ALLIANCE

GRACE DESMOND-SOUTHEAST

REECE HALLEY-TORRINGTON

M’LYNN HILL-LINGLE FORT LARAMIE

MATTIE JONES-TORRINGTON

KAMRY KRAMER-GARDEN COUNTY

MARJEE SCHMITT-MITCHELL

LAURYN STANLEY-SOUTH PLATTE

RYLEE JO WARD-BURNS

SYDNEE WINKLER-GERING

RED GIRLS COACHES:

People are also reading…

JEFF HALLEY-TORRINGTON

BARRY WARD-BURNS

BLUE GIRLS-AWAY

MARIYAH AVILA-SCOTTSBLUFF

NATALIE BARRY-CRAWFORD

MACEY BOSARD-MITCHELL

JACQUE BOWLES-MITCHELL

NATALIE KEENAN-VERGIL-BRIDEGPORT

KAILEY KLEIN-SIOUX COUNTY

ELIZABETH MAYER-HEMINGFORD

BRYNNA ROSS-SIDNEY

AVAH STEGALL-ALLIANCE

TAYLEE STREEKS-BAYARD

TAYLOR SVOBODA-MULLEN

BLUE GIRLS COACHES:

TYLER SHAW-SIDNEY

RICK BARRY-CRAWFORD

RED BOYS–HOME

JUSTUS ALCORN-CHADRON

GAURAV CHIMA-CHADRON

LOGAN DeCOSTE-HAY SPRINGS

SAWYER DICKMAN-SIDNEY

TYLER HARRE-SCOTTSBLUFF

WYATT HECKENLIVELY-SIDNEY

JACKSON KIRKBRIDE-BURNS

JAYDEN McCRACKEN-ALLIANCE

KELLEN MUHR-ALLIANCE

THOMAS MULDOON-POTTER-DIX

MASON NICHOLS-BRIDGEPORT

JACKSON OSTDIEK-SCOTTSBLUFF

RED BOYS COACHES:

AUSTIN LEWIS-SIDNEY

CHRIS MORGAN-LEYTON

BLUE BOYS–AWAY

MONTE BAILEY-HYANNIS

COLLIN BRENNAN-CHADRON

DILLON CHRISTIANSEN-GARDEN COUNTY

GAVIN DUNKEL-MORRILL

KALE GIBBONS-MINATARE

GARRETT HOPKINS-BAYARD

LIAM KOSTMAN-HYANNIS

P.J. LYNCH-GORDON RUSHVILLE

CORBIN MURPHY-OGALLALA

CADE PREUIT-WHEATLAND

ETHAN REICHMAN-SOUTH PLATTE

BEN SAUER-BAYARD

BLUE BOYS COACHES:

MICHAEL SIMONS-BAYARD

CHARLES FERGUSON-HYANNIS

0 Comments

Tags

Be the first to know

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Bearcats soccer shoots to state

Bearcats soccer shoots to state

The Scottsbluff boys' soccer team heads to their first state tournament in 12 years after defeating Norris in the Class B-4 district final.

Recommended for you

Watch Now: Related Video

Tom Brady will become analyst for Fox Sports upon retirement

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Trending

Breaking News