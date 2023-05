The Best in the West Classic prep track meet, which highlights some of the top performers in the Wyo-Braska area, is set for Tuesday at Bearcat Stadium in Scottsbluff.

The middle school meet begins at 10 a.m. with the high school and unified competition scheduled to start at 4:30 p.m.

The Star-Herald’s most outstanding individuals last year were Sidney’s Mitch Deer and Scottsbluff’s Paige Horne.

Sidney swept the awards two years ago with Talissa Tanquary Daniel Bashotvo receiving the honors.

Girls

Pole Vault – Catherine Bryner, Alliance; Alissa Hodsden, Mitchell; Kate Pieper Mitchell; Carlee Todd, Scottsbluff; Emma Robbins, Mitchel; Dakota Horstman, Hemingford; Angie Logsdon, Southeast; Lily Tabor, Pine Bluffs; Breanna Stinson, Alliance; Kinsley Hess, Morrill; Alexis Hill, Bridgeport. Discus – Ruthie Loomis-Goltl, Bridgeport; McKinley Grover, Gordon-Rushville; Grace Dean, Bridgeport; Jessica Hoffman, Pine Bluffs; Harper Boche, Southeast; Shelby Ekwall, Southeast; Hadley Leithead, Southeast; Brooke.K Hansen, Burns; Jordan DeNovellis, Sidney; Claire Watchorn, Leyton; Piper Ryschon, Scottsbluff; Izzy Spears, Lingle-Ft. Laramie; Emily Haas, Pine Bluffs. Shot Put – Shelby Ekwall, Southeast; Harper Boche, Southeast; Grace Dean, Bridgeport; McKinley Grover, Gordon-Rushville; Teryn Stokes, Torrington; Jessica Hoffman, Pine Bluffs; Lily Tabor, Pine Bluffs; Shyla Salcido, Alliance; Olivia Lyon, Chadron; Caitlin Blackstone, Mitchell; Avary Rising, Lingle-Ft. Laramie; Megan Cline, Bridgeport; Emily Haas, Pine Bluffs; Piper Ryschon, Scottsbluff. Long Jump – Marissa Moorehouse, Torrington; Karsyn Leeling, Sidney; Alyssa Wondercheck, Torrington; Danika Hassel, Bayard; Melody ZumBrunnen, Niobrara County; Marly Laucomer, Scottsbluff; Skyla Wunder, Lingle-Ft. Laramie; Olivia Loomis-Goltl, Bridgeport; Josie Sanders, Alliance; Cathy Purdum, Pine Bluffs; Kate Pieper, Mitchell; Olivia Christiansen, Garden County; Haley Johnson, Gordon-Rushville; Ella Schluterbusch, Bridgeport. High Jump – Karsyn Leeling, Sidney; Alyssa Slade, Pine Bluffs; Ruthie Loomis-Goltl, Bridgeport; Grace Pyle, Chadron; Addison Bowlin, Mitchell; Emma Norris, Burns; Katelyn Walker, Morrill; Katrina Kohel, Morrill; Dani Harter, Bayard; Kaithlynn Schnell, Pine Bluffs; Gracie Zumbrunnen, Niobrara County; Jaleigh Kumm, Gering; Riley Jones, Banner County; Brooklyn Hoffman, Chadron. Triple Jump – Karsyn Leeling, Sidney; Marissa Moorehouse, Torrington; Jaelynne Clarke, Alliance; Melody Zunbrunnen, Lusk; Danika Hassel, Bayard; Kyndall Sprague, Morrill; Trishe Pontarolo, Torrington; Tylar Stoddard, Southeast; Alexis Libsack, Alliance; Cathy Purdum, Pine Bluffs; Faith Ferguson, Hyannis; Addisyn Olson, Kimball; Maianna Siebert, Burns; Aubrey Evans, Garden County; Marly Laucomer, Scottsbluff. 100 – Brooklyn Asmus, Torrington; Taryn Spady, Scottsbluff; Alissa Morales, Gering; Payton Schrotberger, Sidney; Dani Harter, Bayard; Melody Zumbrunnen, Niobrara County; Al. Wondercheck, Torrington; Brooklin Hess, Morrill. 200 – Brooklyn Asmus, Torrington; Melody Zumbrunnen, Niobrara County; Alissa Morales, Gering; Brooklin Hess, Morrill; Payton Schrotberger, Sidney; Ella Schluterbusch, Bridgeport; Jada Schlothauer, Gering; Julie Le Nezar, Torrington. 400 – Marissa Moorehouse, Torrington; Jaelynne Clarke, Alliance; Brooklin Hess, Morrill; Talissa Tanquary, Sidney; Addison Bowlin, Sidney; Katelyn Walker, Morrill; Gabby Twarling, Hay Springs; Peyton May, Scottsbluff. 800 – Madison Seiler, Gering; Payton Burda, Scottsbluff; Talissa Tanquary, Sidney; Kaycee Kosmicki, Southeast; Macey Seebohm, Alliance; Haley Johnson, Gordon-Rushville; Natalie Long, Torrington; Katie Dowse, Sidney; Mia Skinner, Hay Springs; Kaitlynn Schnell, Pine Bluffs; Kiera Brennan, Crawford. 1,600 – Madison Seiler, Gering; Hannah Rugroden, Scottsbluff; Tyrah American Horse, Gordon-Rushville; Axi Benish, Leyton; Kierra Miller, Bayard; Kyndall Carnahan, Chadron; Dakota Horstman, Hemingford; Lillian Golden, Mitchell; Aspen Graves, Chadron; Amberly Froerer, Torrington; Samantha Marin, Creek Valley; Jensen Duller, Chadron; Carlye Kresl, Hemingford. 3,200 – Madison Seiler, Gering; Dakota Horstman, Hemingford; Tyrah American Horse, Gordon-Rushville; Kierra Miller, Bayard; Cecelia Barron, Morrill; Carlye Kresl, Hemingford; Cali Hendrickson, Chadron; Callie Taylor, Torrington; Avalina Stoner, Mitchell; Madison Ribble, Bridgeport; Rheo Dykstra, Sidney; Rylie Barker, Gordon-Rushville. 100 Hurdles – Paige Horne, Scottsbluff; Chloe Ahrens, Sidney; Natalie Hawes, Torrington; Brooklynn Hoffman; Ryle Luce, Gering; Zaili Benish, Leyton; Jada Kaufman, Lingle-Ft. Laramie; Emma Walker, Lingle-Ft. Laramie. 300 Hurdles – Chloe Ahrens, Sidney; Paige Horne, Scottsbluff; Zalli Benish, Leyton; Emma Walker, Lingle-Ft. Laramie; Emma Walker, Lingle-Ft. Laramie; Natalie Hawes, Torrington; Kylah Vogel, Crawford; Rylee Luce, Gering; Josie Sanders, Alliance. 3,200 relay – Gordon-Rushville, Chadron, Lingle-Ft. Laramie, Torrington, Crawford, Scottsbluff, Bridgeport, Mitchell. 1,600 relay – Scottsbluff, Torrington, Gering, Sidney, Chadron, Lingle-Ft. Laramie, Southeast, Alliance. 400 relay – Gering, Torrington, Alliance, Sidney, Lingle-Ft. Laramie, Bayard, Chadron, Mitchell.

Boys

Triple Jump – Stuart Lerwick, Pine Bluffs; Cody Piasecki, Burns; Jonah Amill, Alliance; Eran James, Gering; Johnny Vargas, Garden County; Cory Bruegger, Niobrara County; Logan Metz, Bridgeport; Payton Boyer, Alliance; Austin Roelle, Sidney; Aiden Hoehn, Mitchell; Carter Scott, Hay Springs; Owen Gilham, Sidney; Jacob Slade, Pine Bluffs; Landen Heine, Scottsbluff; Abe Serrano, Pine Bluffs. High Jump – Jacob Dowse, Sidney; Camden Ceplecha, Scottsbluff; Dawson Mullock, Southeast; Nathan Miller, Niobrara County; Cameron Leeling, Sidney; Keim Kaiser, Sidney; Leo Canine, Bridgeport; Shawn

Francescato, Mitchell; Gage Ruzicka, Gering; Alek Doty, Sidney. Long Jump – Cameron Leeling, Sidney; Benjamin Fuller, Torrington; Nathan Miller, Niobrara County; Dalton Schaefer, Pine Bluffs; Xander Provance, Chadron; Landon Riddle, Sidney; Jonah Amill, Alliance; Payton Boyer, Alliance; Gage Mintken, Hay Springs; Eran James, Gering; Cooper Lakin, Burns; Josiah Mobley, Scottsbluff; Stuart Lerwick, Pine Bluffs; Vernon Graham, Sidney. Shot Put – Tyler Bennick, Torrington; Ryan Hinman, Scottsbluff; Jeremiah Coley, Mitchell; Sebastian Boyle, Scottsbluff; Mitch Birkhofer, Pine Bluffs; Theron Miller, Hemingford; Trey Parriott, Torrington; Brock Knutson, Scottsbluff; Boyd Oliver, Lingle-Ft. Laramie; Kaden Bohnsack, Gering; Atreyu Thorsen, Gordon-Rushville; C. Christensen, Guernsey-Sunrise. Discus – Jeremiah Coley, Mitchell; Tyler Bennick, Torrington; Oliver Boyd, Lingle-Ft. Laramie; Theron Miller, Hemingford; Logan Bartling, Bridgeport; Ryan Baker, Torrington; Trey May, Scottsbluff; Caleb Christensen, Guernsey-Sunrise; Mitch Birkhofer, Pine Bluffs; Henry Kennell, Chadron; Kaden Bohnsack, Gering; Atreyu Thorsen, Gordon-Rushville; Brock Knutson, Scottsbluff; Matthew Danch, Sidney. Pole Vault – Bryce Hodsden, Mitchell; Kolby Houchin, Bayard; Jackson Allen, Scottsbluff; James McGinnis, Kimball; Dalton Schaefer, Pine Bluffs; Ty Robles, Scottsbluff; Peter Russel, Kimball; Luke Uhlir, Sidney; Trevor Fuss, Kimball; Wyatt Sylvester, Lingle-Ft. Laramie; Kaleb Hessler, Gering; Bryant DeMott, Torrington; Dawson Barrett, Scottsbluff. 100 – Brendan Flock, Torrington; Isak Doty, Sidney; Wyatt Campbell; Ellis Livingston, Gordon-Rushville; Carson Bair, Alliance; Ty Robles, Scottsbluff; Dylan Packard, Torrington; Austin Short, Southeast. 200 – Brendan Flock, Torrington; Isak Doty, Sidney; Jace Freeseman, Gordon-Rushville; Cody Hape, Burns; Dylan Packard, Torrington; Luke Kasten, Potter-Dix; Wyatt Campbell, Southeast; Caleb Heck, Gordon-Rushville. 400 – Cody Hape, Burns; Isak Doty, Sidney; Kyan Allen, Scottsbluff; Irving Sierra Torres, Scottsbluff; Jace Freeseman, Gordon-Rushville; Jacob Dowse, Sidney; Austin Short, Southeast; Kolby Houchin, Bayard. 800 – Aydan Loya, Torrington; Eli Marez, Gering; Justin Ernest, Leyton; Franklin Johns, Gordon-Rushville; Nathan Kelley, Scottsbluff; Noah Canas, Sidney; Wes Jacobs, Hay Springs; Trever Zurn, Alliance; Jackson Howard, Gering; Gabriel Tretter, Bridgeport; David West, Niobrara County; Savian Marquez, Scottsbluff; Kobe Bissonette, Chadron. 1,600 – Aydan Loya, Torrington; Myles Wilson, Lingle-Ft. Laramie; Eli Marez, Gering; Franklin Johns, Gordon-Rushville; Ty Brady, Crawford; Brayden Sumare, Pine Bluffs; Wes Jacobs, Hay Springs; Axton Stone, Gering; Noah Canas, Sidney; Taylor Homan, Crawford; Gregory John, Gordon-Rushville; James Pease, Pine Bluffs; Thompson Bastron, Scottsbluff. 3,200 – Hans Bastron, Scottsbluff; Zab Munoz, Torrington; Sullivan Wilson, Lingle-Ft. Laramie; Axton Stone, Gering, Nathan Seiler, Gering; Luke Ott, Morrill; Zeke Christiansen, Garden County; Elijah Conley, Bridgeport, Nate Baker, Bayard; Eddie Griess, Scottsbluff; Parker Wellnitz, Gordon-Rushville. 110 Hurdles – Xander Provance, Chadron; Rhett Cullers, Chadron; Malachi Swallow, Chadron; Louden Bremer, Lingle-Ft. Laramie; Ethan Norris, Burns; Dylan Raymer, Hay Springs; Josiah Mobley, Scottsbluff; Creighton Beals, Gering. 300 Hurdles – Malachi Swallow, Chadron; Rhett Cullers, Chadron; Louden Bremer, Lingle Ft. Laramie; Ardon McDonald, Gordon-Rushville; Creighton Beals, Gering; Johnny Vargas, Garden County; Benjamin Fuller; Ethan Norris, Burns. 400 relay – Chadron, Sidney, Scottsbluff, Gering, Mitchell, Gordon-Rushville, Torrington, Southeast. 1,600 relay – Scottsbluff, Chadron, Gering, Burns, Lingle-Ft. Laramie, Gordon-Rushville, Leyton, Alliance 3.200 relay – Scottsbluff, Lingle-Ft. Laramie; Gering; Garden County; Gordon-Rushville; Burns; Crawford; Alliance.