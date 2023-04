The Gering Girls Softball Association is holding in-person registration on Monday for the spring/summer season.

Registration will take place from 6 p.m. to 8 p.m. at Hotel 21 & Co., 2606 10th Street in Gering.

Online registration remains open through April 7 at geringgirlsoftball.com. The fees for t-ball is $40 and $70 for 10-, 13 and 18-under teams. The fee for 8- and under teams is $50.

Dates set for Steve Morgan volleyball camp

The Steve Morgan volleyball camp will be held June 22-23 in Ogallala for freshman through senior players .

Camps for grades 3 through 8 will be held June 12-13, June 19-20 and June 30-July 1.

All camps are full but those interested can contact Steve Morgan at skmorgan@charter.net or at 308-284-2836.

Individuals can also visit stevemorgancamps.com.

Prep track

Ed Moore Invite

Boys

Chase County 119, Gothenburg 112, Cozad 94, Sidney 55, Chadron 54, Ogallala 35, Mitchell 32, Alliance 26.

Winners and top area individuals

100: 1. Isak Doty, Sidney, 11.28. 200: 1. Thomas Reeves, Chase County, 23.56. 5. Tyzen Brown, Alliance, 24.25. 400: Isak Doty, Sidney, 51.32. 800: 1. Isaiah Urman, Gothenburg, 2:09.35. 3. Noah Canas, Sidney, 2:11.73. 1.600: 1. Parker Graves, Gothenburg, 4:43.79. 2. Trevor Zurn, Alliance, 5:03.44. 3,200: 1. Abel Flores, Gothenburg, 10:52.33. 4. Benjamin Cassatt-Re, Alliance, 11:26.04. 110 hurdles: Xander Provance, Chadron, 14.95. 300 hurdles: 1. Malachi Sallow, Chadron, 40.48. 400 relay: 1. Chadron (Malachi Swallow, Rhett Cullers, Quinn Bailey, Xander Provance), 44.52. 1,600 relay: 1. Chadron (Quinn Bailey, Rhett Cullers, Xander Provance, Malachi Swallow), 3:33.58. 3,200rleay: 1. Gothenburg (Yahriel Gaeta, Parker Graves, Nathan Sager, Isaiah Urman), 8:27.60. 5. Mitchell (Justin Missel, Yovani Jimenez, Ryal Baldwin, Nathan Hargreaves), 10:22.59. Shot put: 1. Jaden Cervantes, Cozad, 51-9. 6. Jeremiah Coley, Mitchell, 43-9.5. Discus: 1. Jaden Vollenweider, Cozad, 167-6. 2. Jermiah Coley, Mitchell, 140-5. High jump: 1. Cash Chytka, Cozad, 6-3. 2. Jacob Dowse, Sidney, 6-3. Pole vault: 1. Boston Irish, Cozad, 13-8. 2. Bryce Hodsden, Mitchell, 13-8. Long jump: 1. Cameron Leeling, Sidney, 21-3.75. Triple jump: 1. Chayden Hoffmaster, Cozad, 42-3. 4. Jonah Amill, Alliance, 41-4.

Girls

Chase County 111, Cozad 96, Gothenburg 85, Sidney 79, Ogallala 63, Chadron 48, Alliance 31.5, Mitchell 12.5.

Winners and top area individuals

100: 1. Makaia Baker, Cozad, 12.61. 3. Payton Schrotburger, Sidney, 13.02. 200: 1. Makaia Baker, Cozad, 26.93. 4. Payton Schrotburger, Sidney, 28.47. 400: 1. Bryn McNair, Chase County, 59.04. 2. Jaelynne Clarke, Alliance, 1:01.09. 800: 1. Bryn McNair, Chase County, 2:23.83. 2. Talissa Tanquary, Sidney, 2:29.77. 1,600: 1. Lindee Henning, Ogallala, 5:44.84. 3. Kyndall Carnahan, Chadron, 6:03.99. 3,200: 1. Lindee Henning, Ogallala, 12:15.54. 2. Kyndall Carnahan, Chadron, 13:09.06. 100 hurdles: 1.Chloe Ahrens, Sidney, 15.44. 300 hurdles: 1. Karyn Burkholder, Cozad, 46.97. 4. Josie Sanders, Alliance, 51.50. 400 relay: 1. Sidney (Jordan DeNovellis, Gabrielle Fortner, Karsyn Leeling, Payton Schrotburger), 51.85. 1,600 relay: 1. Chase County (Peyton Owens, Olivia Spady, Ali McNair, Bryn McNair), 4:13.45. 3. Chadron (Micaiah Fuller, Demi Ferguson, Grace Pyle, Makinley Fuller), 4:21.05. 3,200 relay: 1. Chase County (Olivia Spady, Landree McNair, Miranda Spady, Ashlyn Heermann), 10:22.51. 2. Chadron (Taegan Bach Jazzy Munyiri, Micaiah Fuller, Makinley Fuller), 10:43.46. Shot put: 1. Addi Wyatt, Gothenburg, 35-4. 3. Shyla Salcido, Alliance, 33-11.5. Discus: 1. Madison Smith, Gothenburg, 137-6. 5. Jordan DeNovellis, Sidney, 103-11. High jump: 1. Karsyn Leeling, Sidney, 5-10. Pole vault: 1. Blair Brennan, Cozad, 10-2. 5. Emma Robbins, Mitchell, 5-8. Long jump: 1. Karsyn Leeling, Sidney, 17-0.5. Triple jump: 1. Karsyn Leeling, Sidney, 34-3.25.

CD Bayard Invitational

Boys

Lingle-Fort Laramie 134, Burns 79, Pine Bluffs 66, Bridgeport 42, Southeast 40, Hemingford 32, Leyton 32, Bayard 31, Potter-Dix 26, Kimball 12, Crawford 12, Morrill 11, Hay Springs 10.

Winners and top area individuals

100: 1. Wyatt Campbell, Southeast, 11.33. 200: 1. Wyatt Campbell, Southeast, 24.49. 400: 1. Slade Hopkins, Lingle-Fort Laramie, 51.06. 800: 1. Cody Hape, Burns, 2:06.07. 2. Gabriel Tretter, Bridgeport, 2:14.10. 1.600: 1. Myles Wilson, Lingle-Fort Laramie, 4:58.32. 3,200: 1. Sullivan Wilson, Lingle-Fort Laramie, 10:56.89. 110 hurdles: 1. Ethan Norris, Burns, 16.77. 2. Louden Bremer, Lingle-Fort Laramie, 16.81. 300 hurdles: 1. Louden Bremer, Lingle-Fort Laramie, 42.69. 400 relay: 1. Lingle-Fort Laramie (Nolan Spears, Louden Bremer, Skyler Thomas, Brady Cook), 47.10. 1,600 relay: 1. Lingle-Fort Laramie (Nolan Spears, Brody Roberts, Louden Bremer, Slade Hopkins), 3:36.53. 3.200 relay: 1. Lingle-Fort Laramie (Brody Roberts, Braydon Posten, Myles Wilson, Nolan Spears), 8:48.83. Shot put: 1. Theron Miller, Hemingford, 46-8.75. Discus: 1. Theron Miller, Hemingford, 139-11. High jump: 1. Caleb Williams, Bayard, 6-1. Pole vault: 1. Kolby Houchin, Bayard, 12-6. Long jump: 1. Dalton Schaefer, Pine Bluffs, 20-4.5. 2. Gage Mintken, Hay Springs, 19-3. Triple jump: 1. Stuart Lerwick, Pine Bluffs, 42-6. 2. Logan Metz, Bridgeport, 39-8.

Girls

Southeast 95, Bayard 68, Bridgeport 66, Lingle-Fort Laramie 59, Morrill 54, Leyton 50, Pine Bluffs 48, Hemingford 27, Crawford 20, Potter-Dix 15, Kimball 9, Burns 7, Banner County 7, Minatare 1.

Winners and top area individuals

100: 1. Dani Harter, Bayard, 13.19. 200: Brooklin Hess, Morrill, 27.93. 400: 1. Brooklin Hess, Morrill, 1:01.19. 800: 1. Kaycee Kosmicki, Southeast, 2:32.85. 1,600: 1. Dakota Horstman, Hemingford, 6:24.25. 3.200: 1. Kierra Miller, Bayard, 12:57.70. 100 hurdles: 1. Zaili Benish, Leyton, 17.31. 300 hurdles: 1. Zaili Benish, Leyton, 50.30. 400 relay: 1. Bayard (Cambree Schmaltz, Danika Hassel, Shelbie McKibbin, Dani Harter), 53.36. 1,600 relay: 1. Southeast (Sasha Haines, Macy Tremain, Tylar Stoddard, Angie Logsdon), 4:22.37. 3,200 relay: 1. Crawford (Kiera Brennan, Haley Horan, Halee Wasserburger, Kylah Vogel), 11:00.41. Shot put: 1. Shleby Ekwall, Southeast, 39-8.25. Discus: 1. Ruthie Loomis-Goltl, Bridgeport, 119-1. High jump: 1 Alyssa Slade, Pine Bluffs, 5-4. 2. Ruthie Loomis-Goltl, Bridgeport, 5-2. Pole vault: 1. Angie Logsdon, Southeast, 8-0. Long jump: 1. Danika Hassel, Bayard, 15-11.5. Triple jump: 1. Tylar Stoddard, Southeast, 32-8.