BMS HONOR ROLL 8TH GRADE - SEMESTER 1 - 2021-2022 ALL A'S
ELLA ANDERSON ALEXANDER KONTOGIANNES
BRODIE ARMSTRONG CARTER LATHROP
MALISSA ARMSTRONG JAYDEN LINDLEY
ALLIASON BAER CARLIE MARGHEIM
BAILY-NOLDE RIVER JACOB MARK
THOMPSON BASTRON HARRISON MASER
JANE BEALS JACOB MASER
NATALIE BECK KAIDENZ MCDANIEL
NATALEE BENTLEY CAMPBELL MEYER
ASHTON BRANNAN KEANE MEYER
ADDISON CARMODY JAVIER MOLINA
OLIVER CARPENTER ADDISON PECK
ABIGAIL DUNKEL ELLA POWELL
HEIDI GROSKOPF AVA REED
LILLIAN HOHNSTEIN NICHOLAS ROBERTS
LYNDSAY JOHNSON KIERA SARCHET
NATHAN KELLEY GEORGE SCHMALL
ADDISYN KERSENBROCK HAYDEN SCHMER
AVA KILDOW ADDISON SELL
TRAVEN KINSEY JALISSA TORRE
BMS HONOR ROLL 8TH GRADE - SEMESTER 1 - 2021-2022 A's & B's
LILLYANA ABSHIRE KARLI KNAUB
COOPER ADAMS KAYLA LILLEY
VICTOR AVILA RICARDA LITTLE WALKER
OLIVER BRANNAN KAILOR LUCIOUS
SHAYLA BURCHARDI ATZIRY MARTINEZ-CISNEROS
KYNDAL BURGNER BIANCA MCDONALD
ASELIA CAMACHO BROOKE MOORE
ELLA CARLSON LUCYANA MUNOZ
MAURICIO CHAVEZ-RAMIREZ ILA NGUYEN
MARCELA COLIN DULCE PACHECO
KEON DELGADO DAVIAN PAVIA
MADISON ENGEL LOGAN POLK
SHERIDAN FERGUSON QUINTYN QUEVEDO
MIKAYLAH GARCIA JOSIAH RAMIREZ
MICAH GOMEZ DA MONIQUE RODRIGUEZ
JONATHAN GONZALES JESTON SALINAS
JACOB GREEN LILLITH SAMSON
EDDIE GRIESS ELLIOTT SELZER
ADAIN HAFFNER MOLLIJANE SMITH