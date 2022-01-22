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BMS Honor Roll 8th Grade
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BMS Honor Roll 8th Grade

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BMS HONOR ROLL 8TH GRADE - SEMESTER 1 - 2021-2022 ALL A'S

ELLA ANDERSON ALEXANDER KONTOGIANNES

BRODIE ARMSTRONG CARTER LATHROP

MALISSA ARMSTRONG JAYDEN LINDLEY

ALLIASON BAER CARLIE MARGHEIM

BAILY-NOLDE RIVER JACOB MARK

THOMPSON BASTRON HARRISON MASER

JANE BEALS JACOB MASER

NATALIE BECK KAIDENZ MCDANIEL

NATALEE BENTLEY CAMPBELL MEYER

ASHTON BRANNAN KEANE MEYER

ADDISON CARMODY JAVIER MOLINA

OLIVER CARPENTER ADDISON PECK

ABIGAIL DUNKEL ELLA POWELL

HEIDI GROSKOPF AVA REED

LILLIAN HOHNSTEIN NICHOLAS ROBERTS

LYNDSAY JOHNSON KIERA SARCHET

NATHAN KELLEY GEORGE SCHMALL

ADDISYN KERSENBROCK HAYDEN SCHMER

AVA KILDOW ADDISON SELL

TRAVEN KINSEY JALISSA TORRE

BMS HONOR ROLL 8TH GRADE - SEMESTER 1 - 2021-2022 A's & B's

LILLYANA ABSHIRE KARLI KNAUB

COOPER ADAMS KAYLA LILLEY

VICTOR AVILA RICARDA LITTLE WALKER

OLIVER BRANNAN KAILOR LUCIOUS

SHAYLA BURCHARDI ATZIRY MARTINEZ-CISNEROS

KYNDAL BURGNER BIANCA MCDONALD

ASELIA CAMACHO BROOKE MOORE

ELLA CARLSON LUCYANA MUNOZ

MAURICIO CHAVEZ-RAMIREZ ILA NGUYEN

MARCELA COLIN DULCE PACHECO

KEON DELGADO DAVIAN PAVIA

MADISON ENGEL LOGAN POLK

SHERIDAN FERGUSON QUINTYN QUEVEDO

MIKAYLAH GARCIA JOSIAH RAMIREZ

MICAH GOMEZ DA MONIQUE RODRIGUEZ

JONATHAN GONZALES JESTON SALINAS

JACOB GREEN LILLITH SAMSON

EDDIE GRIESS ELLIOTT SELZER

ADAIN HAFFNER MOLLIJANE SMITH

MARISSA HAUN ELLA STROM

EMMA HEADLEY RUBY TORRES-LOPEZ

LANDEN HEINE LILLIAN TURNIDGE

KAYSIE HORNE HILARIO VAQUERA-MARTINEZ

NATALIE HUERTA OLIVE WALKER

JORDYN HYDE NATALIE ZEILER

SAMANTHA KITE MIKAYLA ZWETZIG

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