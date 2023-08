Western Nebraska Community College recently announced students who were honored on the Spring 2023 President's List (4.0 GPA) and Dean's List (3.40-3.99 GPA).

Forty-three finished the semester with a 4.0 grade point average to make the President's List, and 158 were honored on the Dean's List.

Panhandle and eastern Wyoming students listed on the President's List (4.0 GPA) were: Joshua D. Siegler, Alliance; Haylea Carnine, Angora; Trevor C. Reish, Bayard; Patrick M. Hansen, Chappell; Megan J. Bewley, Kathryn J. Blankenship, Adelita Calistro, Jason R. Fritzler, Gurnoor Singh Hayer, Andrea M. Meyers, Braxton L. Rider, all of Gering; Breana K. McGowan, Chelsea M. Smith, of Harrisburg; Allison P. Cotant, of Henry; Victor J. Palomo, of Mitchell; Adam Bell, Albino F. Canales, Stacey M. Charron, Avery Nicole Fox, Emily Ann Franklin, Nathan A. Hoevet, Madison Mae Johnston, Anna Jane Kelley, Jaimason A. Kulovany, Kaia E. Larson, Laisha Ruby Pacheco, Emily Sue Strauch, Haley O. Thomalla, Yesenia R. Torres, Addison J. Wilson, all of Scottsbluff; Sydney P. Steiner, of Torrington.

Dean's List (3.40 - 3.99 GPA): Dawson C. Wiggins, of Broadwater; Shelby M. Doescher, Abie H. Hyatt, both of Chadron; Jacob E. Reich, Crawford; Justin C. Schwanebeck, Ellsworth; Josie A. Brown, Makenna R. Culek, Jesus A. Diaz Rubio, Andrew L. Hanson, Kealan Raw Hawley, Chelsea L. Johnston, Jared A. Polich, Aspen E. Reinmuth, Riley G. Shaver, Hannah Vath, Candace Wolfe, all of Gering; Jamie E. Triolo, of Harrisburg; Kelsey L. Kudrna, Kaleb D. Miller, both of Hay Springs; Jesus Arturo Fernandez, Maryanne E. Moorman, both of Kimball; Oziel G. Camargo, of Minatare; Jackson James Allen, Holly M. Anderson, Noah Ciesielski, Michaline R. Garcia, Garrett E. Hessler, all of Mitchell; Anna C. McDaniel, Hazen J. Nienhuser, Ty Paetow, each of Morrill; Jordon C. Underwood, of Oshkosh; Halsey H. Clark, of Potter; Sandra J. Arlt, Mamadi L. Badjie, Mireya J. Barraza, Preston David Beal, Justin A. Bruns, Jacqueline Bryant, Laura C. Burgess, Albert R. Bustinza, Dyllan C. Coop, Eduardo Deoliveira, Mariah G. Eichner, Elizabeth Espino, Yolanda Fernandez, Barrett Roger Frank, Elizabeth E. Fulk, Yvette J. Garcia, Allyson N. Gion, Ethan J. Gion, Adanijah M. Gonzales, Vanessa Gurrola, Jennifer M. Gutierrez, Gregg Harman, Kayleigh S. Hewett, Isabella M. Jaramillo, Dahee Kang, Agnes Kirimi, Kirk J. Linberry, Merce Alexzander Lockwood, Storm M. Lossing, Alessandra Meoni, Chukwuka Mora, Jillian D. Murillo, Esha Flora Waqar Nayak, Janeva Gumaro O'Bannon, Kaden J. Pringle, Chrisina D. Red Feather, Taliesin D. Reese, Abigail Roberts, Chloe Marie Rogers, Alyssa M. Strachan, Jalyn N. Wagner, Drew J. Wills, Blake W. Wilson, Maya J. Wilson, Isabella G. Wright, all of Scottsbluff; Josie M. Dowse, Christopher W. Pile, Taylor Runge, Trevor A. Teague, all of Sidney.

Colorado

Aurora – Alexander Alarcon, Vanessa Vazquez Ojendiz; Bethune – Clayton Craig; Brighton – Bryce G. Peterson; Broomfield – Dylan M. Harris; Centennial – Maurice Walker; Colorado Springs – Alexey N. Perucca; Commerce City – Desarae J. Woolsey; Conifer – Alexander Pierce Ainsworth; Denver – Cora M. Elvehjem; Fort Collins – Rachel D. Conner, Devyn F. Priselac; Firestone – Wyatt R. Zsidisin; Julesburg – Jaciel Villalobos; Loveland – Isaac Vahlenkamp; Parker – Rennan Ishara Sousa, Victoria A. Wharton; Sterling – Joel S. Muller; Thornton – Aileen Perez Cardenas; Walden – Shannon M. Whitten; Westcliffe – Ivy R. Selden; Westminster – Nathan Dankers; Windsor – Shae M. Hardy;

Wyoming

Cheyenne – Connor P. Smith; Gillette – Jesse W. Nichols; Guernsey – Afton Kelley; Laramie – Garrett T. Dodd; Pine Bluffs – Ty D. Sweeter; Saratoga – Samantha J. Fiedor;

Other States & Countries

Mountain View, California – Jordan Elaine Steinle; Kahuku, Hawaii – Emmalei T. Mapu; Vinton, Louisiana – Mackenzie A. Joseph; Las Vegas, Nevada – Erin K. Hurst; Bronx, New York – Imani J. Harris; Lawton, Oklahoma – Ashleigh N. Charron; Tahlequah, Oklahoma – Bretly R. Crawford; Hermosa, South Dakota – Jayla M. Brehmer; El Paso, Texas – Alexandra I. Hernandez; Laredo, Texas – Anakaren Chavez; San Antonio – Shanelle G. Martinez; Sandy, Utah – Tyler R. Easter; Washington, D.C. – Yonatan Getachew; Bahia Blanca, Argentina – Jeronimo Zelaya Diaz; Cabedelo, Brazil – Paulo Henrique Da Silva Marques; Cotia, Brazil – Erik Wagner Rohwedder De Resende; Joinville, Brazil – Valeria Saturno; Sao Paulo, Brazil – Caio Serratto Monteiro; Dorval, Canada – Jayla Owen-Lafontaine; Santiago, Chile – Hernan Burdiles; Rottofreno, Italy – Erica Fava; Dazaifu-shi, Japan – Shiho Isono; Auckland, New Zealand – Charlotte Blackman; Fielding, New Zealand – Briana Henson; Johannesburg, South Africa – Kennedy Malunga; Seoul, South Korea – Damin Kang; Barcelona, Spain – Galla Font I Valls; Lome, Togo – Diwenitissiou Philipine Andjawo; Masvingo, Zimbabwe – Tawananyasha Magate.